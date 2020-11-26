УЕФА пожизненно отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха». Он призывал убивать армян

Руководитель пресс-службы «Карабаха» Нурлан Ибрагимов больше не сможет заниматься деятельностью, связанной с футболом.
Такое решение принято УЕФА по итогам расследования в отношении пресс-секретаря азербайджанского клуба.
Ибрагимов на своей странице в фейсбуке призывал убивать граждан Армении, в том числе женщин и детей.
УЕФА попросил ФИФА распространить пожизненный запрет для сотрудника «Карабаха» на все страны мира.
Кроме того, решено оштрафовать клуб на 100 тысяч евро.
Источник: Официальный сайт УЕФА