УЕФА пожизненно отстранил от футбола главу пресс-службы «Карабаха». Он призывал убивать армян

Руководитель пресс-службы «Карабаха» Нурлан Ибрагимов больше не сможет заниматься деятельностью, связанной с футболом.

Такое решение принято УЕФА по итогам расследования в отношении пресс-секретаря азербайджанского клуба.

Ибрагимов на своей странице в фейсбуке призывал убивать граждан Армении, в том числе женщин и детей.

УЕФА попросил ФИФА распространить пожизненный запрет для сотрудника «Карабаха» на все страны мира.

Кроме того, решено оштрафовать клуб на 100 тысяч евро.