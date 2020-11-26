EFE: Черышев пропустил тренировку «Валенсии». Возможная причина – коронавирус

Полузащитник Денис Черышев пропустил сегодняшнюю тренировку «Валенсии», информирует EFE. Причина клубом не оглашена.

Однако ранее «Валенсия» сообщила о новом случае заражения коронавирусом в команде, но не назвала фамилию заболевшего. Остальные игроки сегодня работали в группах, минимизировав контакты.