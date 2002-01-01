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    EFE: Черышев пропустил тренировку «Валенсии». Возможная причина – коронавирус

    Полузащитник Денис Черышев пропустил сегодняшнюю тренировку «Валенсии», информирует EFE. Причина клубом не оглашена.

    Однако ранее «Валенсия» сообщила о новом случае заражения коронавирусом в команде, но не назвала фамилию заболевшего. Остальные игроки сегодня работали в группах, минимизировав контакты.

    • 28 ноября «Валенсия» примет «Атлетико» в 11-м туре Примеры.
    • Черышев в сезоне Примеры провел 5 матчей, сделал голевой пас.
    • «Валенсия» занимает 12-е место.

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    Источник: EFE

    Испанское независимое информационное агентство. Создано в 1939 году. Аудитория в твиттере - более миллиона подписчиков.

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