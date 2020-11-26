EFE: Черышев пропустил тренировку «Валенсии». Возможная причина – коронавирус

Полузащитник Денис Черышев пропустил сегодняшнюю тренировку «Валенсии», информирует EFE. Причина клубом не оглашена.
Однако ранее «Валенсия» сообщила о новом случае заражения коронавирусом в команде, но не назвала фамилию заболевшего. Остальные игроки сегодня работали в группах, минимизировав контакты.
- 28 ноября «Валенсия» примет «Атлетико» в 11-м туре Примеры.
- Черышев в сезоне Примеры провел 5 матчей, сделал голевой пас.
- «Валенсия» занимает 12-е место.
Источник: EFE
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