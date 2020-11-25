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  • «Наполи»: «Все ждут наших слов. Но сейчас время слез. Время для слов наступит потом»

«Наполи»: «Все ждут наших слов. Но сейчас время слез. Время для слов наступит потом»

25 ноября 2020, 21:16
3

«Наполи» отреагировал на смерть своего бывшего форварда Диего Марадоны. Он умер в возрасте 60 лет из-за остановки сердца.

«Все ждут слов от нас. Но какие слова могут описать боль, которую мы испытываем? Сейчас время слез. Время для слов наступит потом», – написали неаполитанцы.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис допустил, что стадион «Сан Паоло» будет носить имя Диего Марадоны.

  • Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.
  • Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.
  • На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Наполи»
Италия. Серия А Наполи Марадона Диего
Комментарии (3)
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Иван Петров 1986
1606333988
Да все успехи Наполи связаны Марадоной.
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САДЫЧОК
1606336090
Один вытащил сборную и Наполи ! Бог футбола !
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SmilingDevil
1606352396
Бог футбола ! Величайший игрок, правда в жизни таким гавном был, что не особо и жалко. Своё дело он сделал, мир его не забудет.
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