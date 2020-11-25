«Наполи»: «Все ждут наших слов. Но сейчас время слез. Время для слов наступит потом»

«Наполи» отреагировал на смерть своего бывшего форварда Диего Марадоны. Он умер в возрасте 60 лет из-за остановки сердца.

«Все ждут слов от нас. Но какие слова могут описать боль, которую мы испытываем? Сейчас время слез. Время для слов наступит потом», – написали неаполитанцы.

Президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис допустил, что стадион «Сан Паоло» будет носить имя Диего Марадоны.

Последний раз на публике Марадона появлялся 30 октября.

Марадона выигрывал чемпионат мира в 1986 году.

На клубном уровне больше всего матчей игрок провел за «Наполи» (1984-1991 годы).