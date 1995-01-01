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    Шварц: «Впечатлен работой команды, ее характером. У каждого футболиста горячее сердце»

    Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о подготовке команды к матчу 16-го тура РПЛ с «Ростовом».

    «С точки зрения психологии важно, что мы выиграли в первом круге. Ребята готовы и настроены позитивно. Мы посмотрели игру первого круга и выбрали моменты, на которые нам нужно обратить внимание. По поводу Игбуна, в субботу его не будет. Сейчас он уже тренируется индивидуально и скоро мы планируем его присоединить к общей группе.

    Есть много факторов нашего хорошего результата: подготовка команды, тренировки и всe остальное оказывает влияние на фон. Совокупность всего ускорит позитивные результаты, на которые мы рассчитываем в будущем.

    Я впечатлен той работой, которую показывает команда, заметен характер и виден менталитет команды. По каждому конкретно я могу сказать, что все игроки, каждый из них, вовлечен в процесс. Я бы еще подчеркнул тот момент, который есть у каждого игрока — горячее сердце и энергия, которая идет изнутри. Когда я просыпаюсь и вижу ребят, это меня радует», – приводит слова Шварца «Чемпионат».

    • «Динамо» сыграет с «Ростовом» в субботу, 28 ноября.
    • Начало встречи – в 19:00 по Москве.

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    Источник: «Чемпионат»

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