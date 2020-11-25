Федун: «Клубы РПЛ обречены бороться лишь за 1/8 финала еврокубков в силу финансовых ограничений»

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему российские клубы неудачно выступают в еврокубках.

– Десять лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих клубов Европы по стоимости состава и расходам на футболистов. Например, в начале десятых годов «Спартак» был на 23-м месте с показателем около 165 миллионов евро. Теперь он находится на 70-м месте с трансферной стоимостью игроков в 100 миллионов евро, хотя в рублях эти затраты выросли более чем в два раза.

За последние десять лет ведущие европейские футбольные клубы, за исключением России и Турции, увеличили бюджеты от 200% до 350%. Турция сократила бюджет своих клубов из-за девальвации лиры на 30%, Россия — почти на 50%. Именно из-за этого все наши ведущие клубы находятся в шестом-седьмом десятке ведущих клубов.

Мы фактически откатились в четвертый дивизион по объемам финансирования. Условно сегодня всю европейскую футбольную элиту можно разделить на четыре группы. В первый дивизион входят команды с расходами и трансферной стоимостью свыше 500 миллионов — таких клубов 17. Еще 16 клубов, у которых стоимость более 300 миллионов.

В третьем дивизионе 18 клубов со стоимостью свыше 200 миллионов. И все остальные — это 30 клубов, у которых бюджет и стоимость состава около 100 миллионов евро. Раньше российские команды всегда были во второй группе, а сейчас скатились в четвертую. И в такой ситуации, к сожалению, чудеса если и бывают, то редко.

Так что с этим нужно либо смириться, либо начать что-то радикально менять. Да, можно бесконечно обсуждать календарь чемпионата, судейство, лимит на легионеров, но глобально в силу финансовых ограничений наши клубы обречены бороться за выход в лучшем случае в одну восьмую финала евротурниров.

— Основная проблема в отсутствии качественных легионеров?

— Да. Это невозможность купить квалифицированных футболистов, цена даже на средних игроков выросла в два-три раза, звезды стоят как наш годовой бюджет. Вторая проблема — мы не видим отдачи от наших воспитанников. Только два российских игрока были проданы за более или менее достойные деньги на Запад — это Александр Головин и Алексей Миранчук.

В 14 матчах еврокубков российские клубы не одержали ни одной победы.

«Краснодар» и «Зенит» потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

Федун: «На рост инвестиций в «Спартак» нет денег. В лучшем случае буду поддерживать сегодняшний уровень»