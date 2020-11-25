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  • Федун: «Клубы РПЛ обречены бороться лишь за 1/8 финала еврокубков в силу финансовых ограничений»

Федун: «Клубы РПЛ обречены бороться лишь за 1/8 финала еврокубков в силу финансовых ограничений»

25 ноября 2020, 15:21
22

Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему российские клубы неудачно выступают в еврокубках.

– Десять лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих клубов Европы по стоимости состава и расходам на футболистов. Например, в начале десятых годов «Спартак» был на 23-м месте с показателем около 165 миллионов евро. Теперь он находится на 70-м месте с трансферной стоимостью игроков в 100 миллионов евро, хотя в рублях эти затраты выросли более чем в два раза.

За последние десять лет ведущие европейские футбольные клубы, за исключением России и Турции, увеличили бюджеты от 200% до 350%. Турция сократила бюджет своих клубов из-за девальвации лиры на 30%, Россия — почти на 50%. Именно из-за этого все наши ведущие клубы находятся в шестом-седьмом десятке ведущих клубов.

Мы фактически откатились в четвертый дивизион по объемам финансирования. Условно сегодня всю европейскую футбольную элиту можно разделить на четыре группы. В первый дивизион входят команды с расходами и трансферной стоимостью свыше 500 миллионов — таких клубов 17. Еще 16 клубов, у которых стоимость более 300 миллионов.

В третьем дивизионе 18 клубов со стоимостью свыше 200 миллионов. И все остальные — это 30 клубов, у которых бюджет и стоимость состава около 100 миллионов евро. Раньше российские команды всегда были во второй группе, а сейчас скатились в четвертую. И в такой ситуации, к сожалению, чудеса если и бывают, то редко.

Так что с этим нужно либо смириться, либо начать что-то радикально менять. Да, можно бесконечно обсуждать календарь чемпионата, судейство, лимит на легионеров, но глобально в силу финансовых ограничений наши клубы обречены бороться за выход в лучшем случае в одну восьмую финала евротурниров.

— Основная проблема в отсутствии качественных легионеров?

— Да. Это невозможность купить квалифицированных футболистов, цена даже на средних игроков выросла в два-три раза, звезды стоят как наш годовой бюджет. Вторая проблема — мы не видим отдачи от наших воспитанников. Только два российских игрока были проданы за более или менее достойные деньги на Запад — это Александр Головин и Алексей Миранчук.

  • В 14 матчах еврокубков российские клубы не одержали ни одной победы.
  • «Краснодар» и «Зенит» потеряли шансы на выход в плей-офф ЛЧ.

Федун: «На рост инвестиций в «Спартак» нет денег. В лучшем случае буду поддерживать сегодняшний уровень»

Источник: «Коммерсант»
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Спартак Россия Федун Леонид
Комментарии (22)
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maior-60
1606308042
Нерадостная картина.
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oyabun
1606308618
Получается, из слов самого Федуна, что проблема не только в финансировании, из за которого невозможно покупать качественных зарубежных игроков. Проблема и в подготовке собственных воспитанников. А почему? Да потому что из школ и академий выпускаются не самые лучшие из талантливых, а самые состоятельные. Те, за кого в состоянии платить родители за обучение или те, кто смог заплатить, порой непомерный для обычных людей, вступительный взнос.
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giluxa1963
1606309412
Спартак обречен вообще в еврокубках не играть а если и случится такая радость то на одну-две игры
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Skull_Boy
1606309678
У Зенита нет финансовых ограничений, его спонсирует целая страна и что видно толк
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Просто-333
1606310049
Никак не нажрутся. А как говорил ВИЛОР: лучше меньше, да лучше, что так слабо?
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NewLife
1606311803
Ха ! Это по стоимости игроков и расходам. А по зарплатам футболистам мы на каком месте, а Федун ?
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ГенГриг
1606312931
Нет, Леня ты глубоко не прав!!! Посмотри лет так 20-25 назад. Как играли и какие зарплаты были. Дело не в финансах и качественных легах. Но тебе это уже не понять, извини.
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filosof sparty
1606322309
Все по делу!
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general.lizyukov
1606332805
Да вам хоть миллиард дай - вы всё "освоите", а результата не будет. Деньги не играют в футбол.
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zigbert
1606395725
Про раздутую зарплату игроков ничего не сказал. Вот где резерв финансирования. Но эта проблема не только Спартака но и всех команд РПЛ.
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