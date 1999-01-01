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    Федун: «Клубы РПЛ обречены бороться лишь за 1/8 финала еврокубков в силу финансовых ограничений»

    Владелец «Спартака» Леонид Федун объяснил, почему российские клубы неудачно выступают в еврокубках.

    – Десять лет назад четыре российских клуба входили в число ведущих клубов Европы по стоимости состава и расходам на футболистов. Например, в начале десятых годов «Спартак» был на 23-м месте с показателем около 165 миллионов евро. Теперь он находится на 70-м месте с трансферной стоимостью игроков в 100 миллионов евро, хотя в рублях эти затраты выросли более чем в два раза.

    За последние десять лет ведущие европейские футбольные клубы, за исключением России и Турции, увеличили бюджеты от 200% до 350%. Турция сократила бюджет своих клубов из-за девальвации лиры на 30%, Россия — почти на 50%. Именно из-за этого все наши ведущие клубы находятся в шестом-седьмом десятке ведущих клубов.

    Мы фактически откатились в четвертый дивизион по объемам финансирования. Условно сегодня всю европейскую футбольную элиту можно разделить на четыре группы. В первый дивизион входят команды с расходами и трансферной стоимостью свыше 500 миллионов — таких клубов 17. Еще 16 клубов, у которых стоимость более 300 миллионов.

    В третьем дивизионе 18 клубов со стоимостью свыше 200 миллионов. И все остальные — это 30 клубов, у которых бюджет и стоимость состава около 100 миллионов евро. Раньше российские команды всегда были во второй группе, а сейчас скатились в четвертую. И в такой ситуации, к сожалению, чудеса если и бывают, то редко.

    Так что с этим нужно либо смириться, либо начать что-то радикально менять. Да, можно бесконечно обсуждать календарь чемпионата, судейство, лимит на легионеров, но глобально в силу финансовых ограничений наши клубы обречены бороться за выход в лучшем случае в одну восьмую финала евротурниров.

    — Основная проблема в отсутствии качественных легионеров?

    — Да. Это невозможность купить квалифицированных футболистов, цена даже на средних игроков выросла в два-три раза, звезды стоят как наш годовой бюджет. Вторая проблема — мы не видим отдачи от наших воспитанников. Только два российских игрока были проданы за более или менее достойные деньги на Запад — это Александр Головин и Алексей Миранчук.

    • В 14 матчах еврокубков российские клубы не одержали ни одной победы.
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    Федун: «На рост инвестиций в «Спартак» нет денег. В лучшем случае буду поддерживать сегодняшний уровень»

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    Источник: «Коммерсант»

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    Сегодня, 15:21
    Комментарии10
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      Рейтинг: +5495

      NewLife 9 минут назад

      Ха ! Это по стоимости игроков и расходам. А по зарплатам футболистам мы на каком месте, а Федун ?

      0
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      Рейтинг: +1383

      alll-333 38 минут назад

      Никак не нажрутся. А как говорил ВИЛОР: лучше меньше, да лучше, что так слабо?

      0
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      Рейтинг: +10720

      Skull_Boy 45 минут назад

      У Зенита нет финансовых ограничений, его спонсирует целая страна и что видно толк

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      Рейтинг: +18283

      bset 48 минут назад

      И как так получилось, что финансирование сократилось, а зарплаты паспортистов только увеличились? Ответ на поверхности - бюджетные деньги. Если бы не было бюджетных денег, которые можно вливать в команду сколько захочется, израсходовать больше, чем заработано, не получилось бы чисто физически. Как только запретят бюджетные деньги и отменят лимит, что приведет к существенному снижению зарплат, так у нас все наладится. Да, первое время станет все еще хуже, но иначе из этого болота не вылезти. Как итог, наши футболисты не будут сидеть до посинения в РПЛ, ожидая предложения от топ-клуба, а будут смело переходить в команды второй половины таблицы топ-лиг. А значит у молодых футболистов будет больше мотивации пробиться в основную команду и уехать в Европу. А значит у ребят будет мотивация идти заниматься футболом, если у тебя есть и шанс уехать в Европу, и шанс играть в профессиональном клубе РПЛ (сейчас шансов меньше, так как в Европу никто не едет и в клубах годами сидят старперы). И разрыв между РПЛ и ФНЛ уменьшится, а значит игроки на повышение проще будут уходить. Ну а дальше с каждым поколением все более профессиональные футболисты у нас будут и так дорастем до топ-лиг.

      3
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      Рейтинг: +1006

      Ужас Бората 48 минут назад

      Необходимо искать законные способы для увеличения капитализации наших клубов. Например, акционирование, Привлечь дополнительные средства от продажи акций, активно заниматься непрофильной хозяйственной деятельностью (пиво здесь как нельзя кстати), перестать пилить деньги (бюджетным клубам), значительно снизить контрактные зарплаты всяким Дзюбам и прочей шло.е,бени. Способов много. Стоит только начать.

      1
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      Рейтинг: +2052

      giluxa1963 49 минут назад

      Спартак обречен вообще в еврокубках не играть а если и случится такая радость то на одну-две игры

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      Рейтинг: +25651

      oyabun 1 час назад

      Получается, из слов самого Федуна, что проблема не только в финансировании, из за которого невозможно покупать качественных зарубежных игроков. Проблема и в подготовке собственных воспитанников. А почему? Да потому что из школ и академий выпускаются не самые лучшие из талантливых, а самые состоятельные. Те, за кого в состоянии платить родители за обучение или те, кто смог заплатить, порой непомерный для обычных людей, вступительный взнос.

      5
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      Рейтинг: +2807

      raritet > oyabun 5 минут назад

      Да , где-то так и есть. Не припомню ни одного футболиста из богатой семьи. В Основном добиваются успеха обычные мальчишки, вроде Роналду, мечтающие своим трудом заработать и доказать окружающему миру что и он достоин всего . От бывшего голкипера одной нашей известной команды я это слышал из первых уст и цены там такие звучали, что пожалуй , если так и будет дальше , не видать нам скоро новых российских Роналду. А страна то большая. Не может быть чтобы в ней не нашлось пары сотен таких. Это денежное сито их отсеивает.

      0
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      Рейтинг: +1905

      Mister_Tomsk 1 час назад

      так вы по меньше с чинушами карманы набивайте, а бабки в спорт вкладывайте, в молодежь.. и будет вам счастье.

      1
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      Рейтинг: +5438

      maior-60 1 час назад

      Нерадостная картина.

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