Лев – после разгрома от Испании: «Крайне неудачный для нас день»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал комментарий после поражения от Испании в матче Лиги наций.

Немцы уступили со счетом 0:6.

Это крупнейшее поражение сборной в официальных матчах.

Германия не нанесла ни одного удара в створ ворот испанцев.

«Крайне неудачный для нас день. Ничего не работало. Ни атака, ни оборона. После первого пропущенного гола мы бросили все наши идеи и концепции, бесцельно бегали туда-сюда, позабыли про организацию, оставляли свободные зоны. Сегодня это было смерти подобно», – сказал Лев.