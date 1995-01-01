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    Лев – после разгрома от Испании: «Крайне неудачный для нас день»

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал комментарий после поражения от Испании в матче Лиги наций.

    • Немцы уступили со счетом 0:6.
    • Это крупнейшее поражение сборной в официальных матчах.
    • Германия не нанесла ни одного удара в створ ворот испанцев.

    «Крайне неудачный для нас день. Ничего не работало. Ни атака, ни оборона. После первого пропущенного гола мы бросили все наши идеи и концепции, бесцельно бегали туда-сюда, позабыли про организацию, оставляли свободные зоны. Сегодня это было смерти подобно», – сказал Лев.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    Сегодня, 09:35
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1724

      CSKA57 14 минут назад

      Испанцы поймали кураж, а немцы выглядели беспомощно. Испания, с заслуженной победой!!!

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