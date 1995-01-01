Лев – после разгрома от Испании: «Крайне неудачный для нас день»

Испанцы поймали кураж, а немцы выглядели беспомощно. Испания, с заслуженной победой!!!
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев дал комментарий после поражения от Испании в матче Лиги наций.
- Немцы уступили со счетом 0:6.
- Это крупнейшее поражение сборной в официальных матчах.
- Германия не нанесла ни одного удара в створ ворот испанцев.
«Крайне неудачный для нас день. Ничего не работало. Ни атака, ни оборона. После первого пропущенного гола мы бросили все наши идеи и концепции, бесцельно бегали туда-сюда, позабыли про организацию, оставляли свободные зоны. Сегодня это было смерти подобно», – сказал Лев.