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    Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Полем Погба.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб хочет заключить новый контракт с 27-летним футболистом.

    Однако переговоров между сторонами о продлении соглашения пока не было.

    • В текущем сезоне француз провел за «МЮ» 11 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
    • Действующий договор Погба с клубом истекает в июне 2022 года.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 2,2 миллиона человек.

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    Сегодня, 10:53
    Комментарии1
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      Рейтинг: +10564

      Skull_Boy 14 минут назад

      Зачем, он же показал какой он бестолковый и очередной распиаренный игрок, перешел в более равную лигу и потух моментально

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