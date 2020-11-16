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  • Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба

Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба

16 ноября 2020, 10:53
1

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Полем Погба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб хочет заключить новый контракт с 27-летним футболистом.

Однако переговоров между сторонами о продлении соглашения пока не было.

  • В текущем сезоне француз провел за «МЮ» 11 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
  • Действующий договор Погба с клубом истекает в июне 2022 года.

Источник: Твиттер Фабрицио Романо

Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 2,2 миллиона человек.

Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Погба Поль
Комментарии (1)
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Skull_Boy
1605514391
Зачем, он же показал какой он бестолковый и очередной распиаренный игрок, перешел в более равную лигу и потух моментально
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