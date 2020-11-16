Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Полем Погба.

По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб хочет заключить новый контракт с 27-летним футболистом.

Однако переговоров между сторонами о продлении соглашения пока не было.