Журналист Романо: «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в продолжении сотрудничества с полузащитником Полем Погба.
По информации журналиста Фабрицио Романо, клуб хочет заключить новый контракт с 27-летним футболистом.
Однако переговоров между сторонами о продлении соглашения пока не было.
- В текущем сезоне француз провел за «МЮ» 11 матчей, забил один гол и сделал два ассиста.
- Действующий договор Погба с клубом истекает в июне 2022 года.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 2,2 миллиона человек.