Хын-Мин Сон – лучший игрок АПЛ в октябре

АПЛ назвала лучшего футболиста турнира по итогам октября.
Этого звания удостоился нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон.
В прошлом месяце кореец забил четыре гола и сделал два ассиста в трех матчах Премьер-лиги.
Помимо него на награду претендовали Че Адамс («Саутгемптон»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Пабло Форнальс («Вест Хэм»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»), Тиаго Силва («Челси») и Кайл Уокер («Манчестер Сити»).
Son Heung-min is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for October!#PLAwards | @SpursOfficial pic.twitter.com/58vqQKF2Z2— Premier League (@premierleague) November 13, 2020