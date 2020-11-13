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    Хын-Мин Сон – лучший игрок АПЛ в октябре

    АПЛ назвала лучшего футболиста турнира по итогам октября.

    Этого звания удостоился нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон.

    В прошлом месяце кореец забил четыре гола и сделал два ассиста в трех матчах Премьер-лиги.

    Помимо него на награду претендовали Че Адамс («Саутгемптон»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Пабло Форнальс («Вест Хэм»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»)​, Тиаго Силва («Челси») и Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

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    Источник: Официальный твиттер АПЛ

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