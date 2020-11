Хын-Мин Сон – лучший игрок АПЛ в октябре

АПЛ назвала лучшего футболиста турнира по итогам октября.

Этого звания удостоился нападающий «Тоттенхэма» Хын-Мин Сон.

В прошлом месяце кореец забил четыре гола и сделал два ассиста в трех матчах Премьер-лиги.

Помимо него на награду претендовали Че Адамс («Саутгемптон»), Конор Коди («Вулверхэмптон»), Пабло Форнальс («Вест Хэм»), Джек Грилиш («Астон Вилла»), Гарри Кейн («Тоттенхэм»)​, Тиаго Силва («Челси») и Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

Son Heung-min is the @EASPORTSFIFA Player of the Month for October!#PLAwards | @SpursOfficial pic.twitter.com/58vqQKF2Z2