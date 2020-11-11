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  • Черчесов: «Вчера Ерохин, Лесовой и Заболотный тренировались. Сегодня говорят, что они больные»

Черчесов: «Вчера Ерохин, Лесовой и Заболотный тренировались. Сегодня говорят, что они больные»

11 ноября 2020, 16:16
11

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о трех сомнительных тестах на коронавирус в национальной команде.

«Для тренера все подготовки плюс-минус одинаковые. Понятно, что мы планируем свои нагрузки и наша задача, чтобы игроки были в хорошем состоянии в плане функционала. Но тест, к которому ты не имеешь никакого отношения, вдруг показывает, что у тебя выбыли игроки.

Если бы они выбывали из-за проблем с мышцами, я бы сказал, что мы что-то не так сделали. А так мы планируем свою работу. Вчера Ерохин, Лесовой и Заболотный так тренировались, а сегодня говорят, что они больные. Караваев аж мило заулыбался, вчера догнать Заболотного не мог», – сказал Черчесов.

  • Сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграет в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Тренер сборной Молдавии: «Это лучшая сборная России за последние 20 лет»

Источник: Sport24
Россия Заболотный Антон Ерохин Александр Лесовой Даниил Черчесов Станислав
Комментарии (11)
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Andrew01
1605101823
Сомнительный тест это как?????? либо ЕСТЬ - либо НЕТ, они там допингом нас не смогли задавить, теперь будут этими тестами мучать? Это как в магазине при покупке алкоголя: - молодой человек а вам 18 есть? - вот паспорт. - все равно сомнительно, безалкогольное пиво не продам. Или они тесты на бумаге ручкой заполняют, описывая свое состояния здоровья? что за формулировка: тест дал сомнительные результаты? это ЕГЭ может дать сомнительные результаты, когда оценка между 3 и 4, и учитель говорит: ну тут сомнительный тест, вроде и хорошо, но как-то не очень...
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vladimir-7
1605103494
Подумаешь проведут товарищеские игры без них, зато у лысого будет отличная отмазка.
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DOCTOR PENALTY
1605110181
Эта группа хохлов для сборной не потеря, ничего страшного.
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АХ
1605110985
Стас готовится к вариантам с проигрышем группы?
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JTherry
1605112752
внутренний контроль и тесты УЕФА - совсем не одно и то же... результаты проб «для себя» не имеют никакого значения для официальных лиц, они признают только тесты, взятые аккредитованной при УЕФА лаборатории Ситилаб... кстати, могут быть сомнительные тесты и там...
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Hektor 84
1605169635
Чабан как будто вчера с Луны упал))) чушь несет или уже отмазки лепит. Вчера тренировались, а сегодня больные)))) из его соплежевания так и не понял.
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