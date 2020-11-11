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    Черчесов: «Вчера Ерохин, Лесовой и Заболотный тренировались. Сегодня говорят, что они больные»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал информацию о трех сомнительных тестах на коронавирус в национальной команде.

    «Для тренера все подготовки плюс-минус одинаковые. Понятно, что мы планируем свои нагрузки и наша задача, чтобы игроки были в хорошем состоянии в плане функционала. Но тест, к которому ты не имеешь никакого отношения, вдруг показывает, что у тебя выбыли игроки.

    Если бы они выбывали из-за проблем с мышцами, я бы сказал, что мы что-то не так сделали. А так мы планируем свою работу. Вчера Ерохин, Лесовой и Заболотный так тренировались, а сегодня говорят, что они больные. Караваев аж мило заулыбался, вчера догнать Заболотного не мог», – сказал Черчесов.

    • Сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией (12 ноября), а также сыграет в Лиге наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

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    Источник: Sport24

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