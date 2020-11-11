Алексей Миранчук: «Футбол – это статистика. В «Аталанте» мне дают пока не так много времени»

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал интервью после приезда в сборную России.

«Чувствую себя комфортно. Адаптация подходит к концу. Общаюсь уже со всеми ребятами. Начинаю понимать требования тренера. Все в порядке. Город небольшой – я сосредоточен только на работе. Нет чего-то, что бы отвлекало. В плане быта знаю, как тяжело многим ребятам искать квартиры. Мне повезло, сразу приехали, нашли хороший вариант. Машина довозила меня из дома на базу и обратно. Двух-трех раз хватило, чтобы выучить маршрут и ездить самому. Было тяжело привыкнуть к ритму жизни итальянцев. Они никуда не торопятся. В Москве все было по-другому.

Недавно понял, что немало людей поддерживают и переживают за меня. Даже не знал, что их так много. Мне нужно много работать, чтобы и дальше оправдывать их отношение ко мне.

Футбол – это статистика. Мне дают пока не так много времени на поле. Если я за это время отличаюсь, это дает уверенность и силу. Я рад, что так происходит», – сказал Миранчук.