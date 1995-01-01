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    Алексей Миранчук: «Футбол – это статистика. В «Аталанте» мне дают пока не так много времени»

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук дал интервью после приезда в сборную России.

    «Чувствую себя комфортно. Адаптация подходит к концу. Общаюсь уже со всеми ребятами. Начинаю понимать требования тренера. Все в порядке. Город небольшой – я сосредоточен только на работе. Нет чего-то, что бы отвлекало. В плане быта знаю, как тяжело многим ребятам искать квартиры. Мне повезло, сразу приехали, нашли хороший вариант. Машина довозила меня из дома на базу и обратно. Двух-трех раз хватило, чтобы выучить маршрут и ездить самому. Было тяжело привыкнуть к ритму жизни итальянцев. Они никуда не торопятся. В Москве все было по-другому.

    Недавно понял, что немало людей поддерживают и переживают за меня. Даже не знал, что их так много. Мне нужно много работать, чтобы и дальше оправдывать их отношение ко мне.

    Футбол – это статистика. Мне дают пока не так много времени на поле. Если я за это время отличаюсь, это дает уверенность и силу. Я рад, что так происходит», – сказал Миранчук.

    • Миранчук перешел из «Локомотива» в «Аталанту» за 14,5 миллиона евро.
    • Он забил два гола в двух матчах («Мидтьюлланду» в Лиге чемпионов и «Интеру» в Серии А).

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    Источник: Телеграм сборной России

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    Сегодня, 11:31
    Комментарии3
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      Рейтинг: +301

      Fusballer 56 минут назад

      Пусть дальше забивает, даже если на пять минут выпустят)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1331

      GermanVo 1 час назад

      Лёха, как у нас говорится, Валерим в тебя)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +596

      Cromathaar 1 час назад

      Ну, подход к делу вроде правильный, главное, чтобы это не пустые слова оказались.

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