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    «Братья воссоединились». Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России

    Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение национальной сборной для подготовки к ноябрьским матчам.

    «Кадр дня. Братья воссоединились в сборной», – подписала пресс-служба РФС фотографию Алексея с братом Антоном, выступающим за «Локомотив».

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    Публикация от text (@teamrussia) 9 Ноя 2020 в 11:02 PST

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: инстаграм сборной России

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