«Братья воссоединились». Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России

Полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук прибыл в расположение национальной сборной для подготовки к ноябрьским матчам.

«Кадр дня. Братья воссоединились в сборной», – подписала пресс-служба РФС фотографию Алексея с братом Антоном, выступающим за «Локомотив».

Вчера сборная России провела первую тренировку в Новогорске перед товарищеской игрой с Молдавией (12 ноября) и матчами Лиги наций с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября).

Вчера вечером в расположение сборной также прибыл Денис Черышев.