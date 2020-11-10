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  • Жеребьевка Кубка России. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Зенит» – с «Арсеналом»

Жеребьевка Кубка России. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Зенит» – с «Арсеналом»

10 ноября 2020, 15:26
21

По итогам жеребьевки определились пары 1/8 финала Кубка России.

«Локомотив» – «Тамбов»

«Краснодар» – «Сочи»

«Динамо» – «Спартак»

«Зенит» – «Арсенал»

ЦСКА – «СКА-Хабаровск»

«Ростов» – «Ахмат»

«Уфа» – «Урал»

«Химки» – «Крылья Советов»

  • В 1/8 финала Кубка России сыграют шесть команд, которые заняли по итогам прошлого сезона РПЛ 1-6 места: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».
  • Элитный раунд турнира преодолели «Спартак», «Урал», тульский «Арсенал», «Химки», «Тамбов», «Сочи», «Уфа», «Ахмат», «Крылья Советов» и хабаровский СКА.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок Спартак Динамо Зенит ЦСКА Краснодар Локомотив
Комментарии (21)
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lordmrv
1605011612
Команда первая в паре играет на своем поле? Или пока не известно?
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Spartak Piter
1605011617
Не повезёт Арсеналу если шлюбка очко своё наслюнявит)
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Дедуктор
1605011938
Интересный расклад. У настоящего немца есть реальный шанс с цiганенком потолковать. По-любому, интересная заруба наметилась.
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zigbert
1605012824
Лишь два представителя ФНЛ. Борьба будет упорной.
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FanatSerj
1605016389
Так а сколько игр будет? одна две? тут с этим ковидом, новым кубком нихрена ничего не понятно так ещё и новостинки, ничего внятного не пишут, только кто как наяривает - вот тут во всех подробностях.
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ySS
1605017280
Без интриги только ЦСКА, может быть ещё питерская органика, как никак, генерал нынче заявился с целями на сезон (про ЛЕ не вспомнил))
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Синитсосит
1605019827
мда, Спартак нашёл только 1 плюс, играют в москве, а по факту опять фигня, урал уфа, химки с крыльями, остальные лидеры с явным преимуществом, а спартак сейчас не сильнее мотивированных ментов, так что вот так, через 10 дней с ними же и играть, плохие предчувствия
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Красногорск_Фан
1605023543
Кубок на то кубок что все фавориты бумажные. Посмотрим по результатам )) Сочи-Краснодар, Спартак-Динамо смотреть должно быть интересно.
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paracetamol
1605077157
Динама свиням насует немало!
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