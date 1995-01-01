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    Жеребьевка Кубка России. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Зенит» – с «Арсеналом»

    По итогам жеребьевки определились пары 1/8 финала Кубка России.

    «Локомотив» – «Тамбов»

    «Краснодар» – «Сочи»

    «Динамо» – «Спартак»

    «Зенит» – «Арсенал»

    ЦСКА – «СКА-Хабаровск»

    «Ростов» – «Ахмат»

    «Уфа» – «Урал»

    «Химки» – «Крылья Советов»

    • В 1/8 финала Кубка России сыграют шесть команд, которые заняли по итогам прошлого сезона РПЛ 1-6 места: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».
    • Элитный раунд турнира преодолели «Спартак», «Урал», тульский «Арсенал», «Химки», «Тамбов», «Сочи», «Уфа», «Ахмат», «Крылья Советов» и хабаровский СКА.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 15:26
    Комментарии18
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      Рейтинг: +6702

      FanatSerj 9 минут назад

      Так а сколько игр будет? одна две? тут с этим ковидом, новым кубком нихрена ничего не понятно так ещё и новостинки, ничего внятного не пишут, только кто как наяривает - вот тут во всех подробностях.

      0
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      Рейтинг: +80434

      zigbert 1 час назад

      Лишь два представителя ФНЛ. Борьба будет упорной.

      1
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      Рейтинг: +16074

      silver29 > zigbert 1 час назад

      Кого с кем ? Локо, Сочи, ЦСКА, Ростов, Урал проходят.

      1
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      Рейтинг: +1952

      Дедуктор 1 час назад

      Интересный расклад. У настоящего немца есть реальный шанс с цiганенком потолковать. По-любому, интересная заруба наметилась.

      2
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      Рейтинг: +17994

      bset 1 час назад

      Все участники еврокубков будут дома играть? Что-то несправедливо...

      0
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      Рейтинг: +725

      Spirit_78 > bset 1 час назад

      Наоборот, матчи на хороших стадионах - что в этом плохого? ЦСКА в первую очередь заинтересованы в таком раскладе, учитывая географическое положение команды-соперника.

      1
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      Рейтинг: +17994

      bset > Spirit_78 1 час назад

      Понятно, что заинтересован. Только обычно более сильного соперника ставят на выезд, чтобы хоть как-то уравнять шансы, а тут сильнейшие будут дома играть. Ну да ладно, нам только легче от этого.

      1
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      Рейтинг: +16074

      silver29 > bset 1 час назад

      Не переживай Хабаровск вам не соперник, в этих парах кроме нашей все предсказуемо.

      0
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      Рейтинг: +2293

      neim > Spirit_78 30 минут назад

      Да вот что-то меня сомнения гложат, что даже и Москве, но 20-21 февраля, будут хорошими поля. Хотя в других городах будет ещё хуже.

      0
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      Рейтинг: +725

      Spirit_78 > neim 22 минуты назад

      Сейчас уже научились за полями ухаживать даже в морозы, думаю, что проблем (по крайней мере в Москве) не возникнет.

      0
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      Рейтинг: -410

      Spartak Piter 1 час назад

      Не повезёт Арсеналу если шлюбка очко своё наслюнявит)

      -1
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      Рейтинг: +725

      Spirit_78 > Spartak Piter 1 час назад

      Вам бы о своем очке пора подумать, д-мо вам его знатно может обработать)

      2
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      Рейтинг: -410

      Spartak Piter > Spirit_78 1 час назад

      А чего нам думать))
      Это вам сраным ватникам по ТВ внушили что все хорошо))))
      Иди за Путина топи

      -1
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      Рейтинг: +725

      Spirit_78 > Spartak Piter 1 час назад

      Путин-то тут при чём вообще?)
      Интересный ты персонаж: живешь в Питере и топишь за кб-секту, да ещё и лютый оппозиционер))

      -2
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      Рейтинг: -155

      Alex_MI_5 > Spirit_78 1 час назад

      А у вас что там, в Питере, вместе с пропиской выдают обязанность болеть за Зенит? Тебя принудили к этому? Били? Если за тобой следят, ты хоть ухом моргни, может спасателей вызовем. Если бы все 10 миллионов жителей болели за 1 команду, это были бы клоны какие-то или зомби

      4
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      Рейтинг: +725

      Spirit_78 > Alex_MI_5 29 минут назад

      Чтобы ответить на ваш вопрос, сначала нужно определиться с терминами. Есть болельщики, а есть сектанты. Живя в Питере, совсем не обязательно болеть за Зенит (более того, большинству жителей Питера и вовсе плевать на футбол). Но наличие здесь сектантов московских клубов (то есть, неадекватов, у которых ненависть к другим клубам перевешивает любовь к своему) вызывает недоумение и смех.

      -1
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      Рейтинг: +2281

      lordmrv 1 час назад

      Команда первая в паре играет на своем поле? Или пока не известно?

      0
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      Рейтинг: +16074

      silver29 1 час назад

      Хороший матч ожидается, два земляка тренера выяснят кто из них физрук

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