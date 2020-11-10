Жеребьевка Кубка России. «Спартак» сыграет с «Динамо», «Зенит» – с «Арсеналом»

По итогам жеребьевки определились пары 1/8 финала Кубка России.
«Локомотив» – «Тамбов»
«Краснодар» – «Сочи»
«Динамо» – «Спартак»
«Зенит» – «Арсенал»
ЦСКА – «СКА-Хабаровск»
«Ростов» – «Ахмат»
«Уфа» – «Урал»
«Химки» – «Крылья Советов»
- В 1/8 финала Кубка России сыграют шесть команд, которые заняли по итогам прошлого сезона РПЛ 1-6 места: «Зенит», «Локомотив», «Краснодар», ЦСКА, «Ростов» и «Динамо».
- Элитный раунд турнира преодолели «Спартак», «Урал», тульский «Арсенал», «Химки», «Тамбов», «Сочи», «Уфа», «Ахмат», «Крылья Советов» и хабаровский СКА.
Источник: Бомбардир.ру