Газизов – о новых ограничениях из-за COVID-19: «Для «Спартака» ничего не изменится»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому столичные футбольные клубы будут согласовывать количество зрителей с местными властями.

«Для нас ничего не изменится. Мы и так последние туры согласовываем количество зрителей с Роспотребнадзором. Поэтому для «Спартака» это уже протоптанный путь. Ничего нового», — сказал Газизов.