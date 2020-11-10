Газизов – о новых ограничениях из-за COVID-19: «Для «Спартака» ничего не изменится»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому столичные футбольные клубы будут согласовывать количество зрителей с местными властями.
«Для нас ничего не изменится. Мы и так последние туры согласовываем количество зрителей с Роспотребнадзором. Поэтому для «Спартака» это уже протоптанный путь. Ничего нового», — сказал Газизов.
- Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, столичные футбольные клубы будут согласовывать количество зрителей с местными властями из-за новых ограничений по причине пандемии коронавируса.
- Новые ограничения будут действовать до 15 января 2021 года.
Источник: «Чемпионат»