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    Газизов – о новых ограничениях из-за COVID-19: «Для «Спартака» ничего не изменится»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал указ мэра Москвы Сергея Собянина, согласно которому столичные футбольные клубы будут согласовывать количество зрителей с местными властями.

    «Для нас ничего не изменится. Мы и так последние туры согласовываем количество зрителей с Роспотребнадзором. Поэтому для «Спартака» это уже протоптанный путь. Ничего нового», — сказал Газизов.

    • Согласно распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, столичные футбольные клубы будут согласовывать количество зрителей с местными властями из-за новых ограничений по причине пандемии коронавируса.
    • Новые ограничения будут действовать до 15 января 2021 года.

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    Источник: «Чемпионат»

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