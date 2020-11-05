Лига чемпионов. «Севилья» в меньшинстве одержала волевую победу над «Краснодаром», россияне из последних семи матчей выиграли один

«Краснодар» не удержал победу в Испании, несмотря на то что вел в счете 2:0. Один из голов гостей забил Магомед-Шапи Сулейманов.

У «Севильи» дубль оформил Юссеф Эн-Несири. «Краснодар» в последних семи встречах одержал только одну победу.

Лига чемпионов. Группа Е. 3-й тур

Севилья (Испания) – Краснодар (Россия) – 3:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сулейманов, 17; 0:2 – Берг, 21 (с пенальти); 1:2 – Ракитич, 42; 2:2 – Эн-Несири, 69; 3:2 – Эн-Несири, 72.

«Севилья»: Вацлик, Окампос, Гудель, Хордан (Эн-Несири, 60), де Йонг (Рекик, 83), Ракитич, Мунир (Фернандо, 60), Кунде (Оскар, 34), Навас, Эскудеро (Акунья, 34), Диего Карлос.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Газинский, Рамирес (Сорокин, 46), Ольссон, Чернов, Кайо, Берг, Уткин (Вандерсон, 75), Сабуа (Сперцян, 34 (Классон, 65)), Сулейманов.

Предупреждения: Кунде, 16; Оскар, 50 – Сперцян, 51; Кайо, 59; Берг, 90.

Удаления: Навас, 45+5 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов