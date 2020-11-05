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  • Лига чемпионов. «Севилья» в меньшинстве одержала волевую победу над «Краснодаром», россияне из последних семи матчей выиграли один

Лига чемпионов. «Севилья» в меньшинстве одержала волевую победу над «Краснодаром», россияне из последних семи матчей выиграли один

5 ноября 2020, 00:56
94

«Краснодар» не удержал победу в Испании, несмотря на то что вел в счете 2:0. Один из голов гостей забил Магомед-Шапи Сулейманов.

У «Севильи» дубль оформил Юссеф Эн-Несири. «Краснодар» в последних семи встречах одержал только одну победу.

Лига чемпионов. Группа Е. 3-й тур

Севилья (Испания) – Краснодар (Россия) – 3:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Сулейманов, 17; 0:2 – Берг, 21 (с пенальти); 1:2 – Ракитич, 42; 2:2 – Эн-Несири, 69; 3:2 – Эн-Несири, 72.

«Севилья»: Вацлик, Окампос, Гудель, Хордан (Эн-Несири, 60), де Йонг (Рекик, 83), Ракитич, Мунир (Фернандо, 60), Кунде (Оскар, 34), Навас, Эскудеро (Акунья, 34), Диего Карлос.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Газинский, Рамирес (Сорокин, 46), Ольссон, Чернов, Кайо, Берг, Уткин (Вандерсон, 75), Сабуа (Сперцян, 34 (Классон, 65)), Сулейманов.

Предупреждения: Кунде, 16; Оскар, 50 – Сперцян, 51; Кайо, 59; Берг, 90.

Удаления: Навас, 45+5 – нет.

Календарь Лиги чемпионов

Турнирные таблицы Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Россия. Премьер-лига Севилья Краснодар
Комментарии (94)
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slavа0508
1604527051
Просто слов нет,,,,2-0 и удаление,побеждай не хочу,,,,,нет прижались к воротам как зайцы,,,Получили то что заслужили,,,,,,,
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slavа0508
1604527916
Эх счастливые кто болеет за фигуристов ,они хоть получают положительные эмоции от побед ,,,,,,а мы вечно обосранные и ждём когда нас опять обосрут,,,,НО постоянно тупо верим в чудо,,,,
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мы_не_рабы
1604527983
Так трусливо играть во втором тайме против Севильи, которая осталась в меньшинстве? Тренерское поражение. Мусаев не тот тренер, который нужен Краснодару.
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Из Твери Леха
1604528087
Вот удивительная штука! Как ни странно, но меньше всего в еврокубках в этом году позорится именно спартак!
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JI e x a
1604528238
Хотите верьте, хотите нет, но после удаления у Севильи я поспорил с товарищем, что Севилья выиграет) Вот я просто был уверен, что Краснодар трусливо будет сидеть в обороне и Севилья даже вдесятером их задушит=) Так и случилось=) Ребят, вот вы просто подумайте, третья команда нашего чемпионата, ведя в счёте, имея на игрока больше, играет на удержание счёта=)) И против кого? Против гранда? Нет же, против четвёртой команды ЛаЛиги=)) Боже, как же мне стыдно за наш чемпионат....
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ySS
1604529820
Когда краснодарский уголёк получил желтую, подумал, не выгнали бы его. Когда привез гол, подумал, лучше бы выгнали
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maygli
1604532101
Кайо вообще самое слабое звено в команде. Сафонова жалко, старался, но всё напрасно.
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Д Альбертини
1604544137
Начало было прекрасное. Лучше и не придумаешь. А потом конечно случился пинзец)) даже имея хорошую фору и не плохо играя на выезде, тем более, сами все обосорали и изгавнякали! Если б продолжали так и дальше играть, то забрали бы матч. А как стало понятно, что начали сушить.. Итоговый результат не удивляет! Очень обидное поражение... И игроков, и тренерского штаба.
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portero
1604556927
при фарте и 2:0 умудрились просрать.... Чернов отвратно играл всё время в полупозиции и никого не держит, плыл парень весь матч , впрочем как и большинство игроков, очень бестолково, Мусаев и Семак два недотренера, прямо под копирку вчера два индюка...
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zigbert
1604560666
Обидное поражение.Начало матча было за Севильей но два гола Краснодара остудили пыл испанцев. Пошла равная игра. Может быть удаление и сыграло злую шутку для Краснодара. Испанцы полезли вперед а хладнокровия у некоторых игроков Краснодара не хватило, вследствие чего пошли ошибки в обороне. Но не только за счет характера победила Севилья -класс игроков у них заметно выше. Окампос вообще замучил своими проходами оборону Краснодара.
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