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    Лига чемпионов. «Севилья» в меньшинстве одержала волевую победу над «Краснодаром», россияне из последних семи матчей выиграли один

    «Краснодар» не удержал победу в Испании, несмотря на то что вел в счете 2:0. Один из голов гостей забил Магомед-Шапи Сулейманов.

    У «Севильи» дубль оформил Юссеф Эн-Несири. «Краснодар» в последних семи встречах одержал только одну победу.

    Лига чемпионов. Группа Е. 3-й тур

    Севилья (Испания) – Краснодар (Россия) – 3:2 (1:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Сулейманов, 17; 0:2 – Берг, 21 (с пенальти); 1:2 – Ракитич, 42; 2:2 – Эн-Несири, 69; 3:2 – Эн-Несири, 72.

    «Севилья»: Вацлик, Окампос, Гудель, Хордан (Эн-Несири, 60), де Йонг (Рекик, 83), Ракитич, Мунир (Фернандо, 60), Кунде (Оскар, 34), Навас, Эскудеро (Акунья, 34), Диего Карлос.

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Газинский, Рамирес (Сорокин, 46), Ольссон, Чернов, Кайо, Берг, Уткин (Вандерсон, 75), Сабуа (Сперцян, 34 (Классон, 65)), Сулейманов.

    Предупреждения: Кунде, 16; Оскар, 50 – Сперцян, 51; Кайо, 59; Берг, 90.

    Удаления: Навас, 45+5 – нет.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии70
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      Рейтинг: +452

      Вальдемар IV 8 минут назад

      зато суперские стадион с парком, что бы их топтали такие как кайо и мусаев, самодура галицкого не понять

      0
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      Рейтинг: +631

      ySS 14 минут назад

      Главные матчи у клубов из РПЛ в ЛЧ все равно ещё впереди

      0
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      Рейтинг: +631

      ySS 15 минут назад

      Когда краснодарский уголёк получил желтую, подумал, не выгнали бы его.
      Когда привез гол, подумал, лучше бы выгнали

      0
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      Рейтинг: +8773

      Persona_non_Grata 19 минут назад

      Да же не знаю хвалить или ругать Краснодар ? В гостях дать отличный бой Севильи в первом тайме , когда хозяева порой просто не успевали за действии игроков Краснодара - именно оттуда и стандарты от которых пришли голы и удаление . Но так отдать победу во втором тайме ((((( Нет слов .....

      0
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      Рейтинг: +2522

      Snek 24 минуты назад

      Складывается впечатления будто наши клубы специально сливают всё что можно слить...

      0
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      Рейтинг: +2927

      mutabor0992 28 минут назад

      Во времена СССР была футбольная поговорка..."За сезон нужно сыграть всего 2 матча хорошо.Первый,чтобы в основу попасть и последний,чтобы из команды не отчислили."

      0
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      Рейтинг: +2169

      Из Твери Леха 32 минуты назад

      Собственно что остается быкам. Драть дома Севилью с Ренном. Ну и надеяться, что Аркадьич по старой дружбе "поможет" в Лондоне. В любом случае у всех наших клубов реально есть шанс на 3-ее место в группе.

      0
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      Рейтинг: +2169

      Из Твери Леха 40 минут назад

      Блин, мне страшно за Кайо. Как бы его на родину по частям не отправили.

      -1
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      Рейтинг: +546

      serglider > Из Твери Леха 33 минуты назад

      Не смешите мои шнурки! На Родину он поедет с мешком бабла)))

      3
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      Рейтинг: +2927

      mutabor0992 40 минут назад

      Деньги карман оттягивают!Играть мешают.Платить нужно в разы меньше.И за такие результаты от 20 до 50 палок всыпать!!!

      1
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      Рейтинг: +571

      JI e x a 41 минуту назад

      Хотите верьте, хотите нет, но после удаления у Севильи я поспорил с товарищем, что Севилья выиграет) Вот я просто был уверен, что Краснодар трусливо будет сидеть в обороне и Севилья даже вдесятером их задушит=) Так и случилось=) Ребят, вот вы просто подумайте, третья команда нашего чемпионата, ведя в счёте, имея на игрока больше, играет на удержание счёта=)) И против кого? Против гранда? Нет же, против четвёртой команды ЛаЛиги=)) Боже, как же мне стыдно за наш чемпионат....

      4
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      Рейтинг: +2927

      mutabor0992 > JI e x a 34 минуты назад

      Это последствия нашего чемпа...С купленым судейством,огромными зарплатами и безответственностью за результат....Когда тЗюпе в Сан-Марино болелы сказали куда ему идти,как он себя повел???

      2
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      Рейтинг: +452

      Вальдемар IV > JI e x a 5 минут назад

      с товарищем надо бухать, а не мчаться сюда писать о своих ощущениях, еще бы на цвет снега поспорили

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