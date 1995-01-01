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    Адвокат: «Уровень РПЛ намного выше чемпионата Голландии»

    Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат сравнил уровень чемпионатов России и Голландии перед матчем с ЦСКА.

    «Если сравнивать работу тренером в России и в Голландии, то могу сказать, что в РПЛ выше бюджеты. Уровень чемпионата страны намного выше в России.

    Многие игроки на протяжении всей карьеры играют за один клуб, даже не думая о переезде за границу. Среди примеров те же Акинфеев и Дзагоев», – сказал Адвокат.

    • Матч с «Фейеноордом» состоится в четверг, 5 ноября.
    • ЦСКА в случае победы в Роттердаме может возглавить группу.
    • «Фейеноорд» занимает последнее место в квартете.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:59
    Комментарии5
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      Рейтинг: +1985

      AZ 19 минут назад

      Ну да.. Сравнил бюджеты...

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      Рейтинг: +2520

      Snek 34 минуты назад

      То, что не едут в Европу скорее проклятие, а не бонус и всё из-за лимита. Варятся наши футболёры в своей каше, потом в ЛЧ даже не понимают что происходит.

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      Рейтинг: +580

      Dr.Metal > Snek 9 минут назад

      Ну скажем так, не все мечтают уехать от родных и близких. Если в клубе все устраивает и зарплата заоблачные, зачем уезжать? Я бы тоже не поехал никуда

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      Рейтинг: +17772

      bset > Dr.Metal 4 минуты назад

      Пожалуйста, пусть сидят дома. Я бы может тоже не уехал. Заоблачная зарплата тут причем? Откуда она? У нас не топ-лига, с билетов клубы не зарабатывают, с телеправ и лицензий на продажу не зарабатывают, фан-аттрибутику не продают, только расходы на перелеты бесконечные по стране. Откуда у нас зарплата выше некоторых топовых лиг? Пусть сидят дома за небольшую адекватную зарплату, а за большей зарплатой и карьерой едут в Европе. Тогда и вопросов не возникнет.

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      Рейтинг: -909

      Аденн 41 минуту назад

      может оно так и есть, но там есть такое гауно, бЗенит называется, которое позорит РПФЛ.

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