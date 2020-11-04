Адвокат: «Уровень РПЛ намного выше чемпионата Голландии»

Главный тренер «Фейеноорда» Дик Адвокат сравнил уровень чемпионатов России и Голландии перед матчем с ЦСКА.
«Если сравнивать работу тренером в России и в Голландии, то могу сказать, что в РПЛ выше бюджеты. Уровень чемпионата страны намного выше в России.
Многие игроки на протяжении всей карьеры играют за один клуб, даже не думая о переезде за границу. Среди примеров те же Акинфеев и Дзагоев», – сказал Адвокат.
- Матч с «Фейеноордом» состоится в четверг, 5 ноября.
- ЦСКА в случае победы в Роттердаме может возглавить группу.
- «Фейеноорд» занимает последнее место в квартете.
Источник: «Чемпионат»