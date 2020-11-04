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  • Глушаков – о Миранчуке в «Аталанте»: «У него все впереди. Промес в «Спартак» заиграл не сразу»

Глушаков – о Миранчуке в «Аталанте»: «У него все впереди. Промес в «Спартак» заиграл не сразу»

4 ноября 2020, 18:47
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Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поддержал хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, который не появлялся на поле в четырех последних матчах команды.

«Миранчук ни в коем случае не зря уехал в Италию. Почему он мало играет, знают только Гасперини и он сам. У него ещe всe впереди, нужно пройти этап конкуренции, выиграть еe и показать себя. Сразу в стартовый состав никто не попадает.

Да далеко не нужно ходить, когда к нам в «Спартак» пришeл Промес, то первый год плюс-минус попадал в заявку, не мог ярко себя проявить и заиграл не сразу. Не мог раскрепоститься, ругался, нервничал и переживал. Вскоре заиграл, и всe стало хорошо.

У Лeши сейчас период адаптации, там другой менталитет, язык нужно понять. Как только более-менее обоснуется там, всe в «Аталанте» у него будет хорошо, всe ещe впереди», – сказал Глушаков в интервью «Чемпионату».

  • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале осени.
  • Он провел за клуб 11 минут в игре с «Мидтьюлландом» (4:0) и забил гол.

Источник: «Чемпионат»
Италия. Серия А Аталанта Химки Глушаков Денис Миранчук Алексей
Комментарии (1)
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DOCTOR PENALTY
1604506832
Глушакову, конечно, виднее, он много помотался по заграницам, даже в Чечении играл.
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