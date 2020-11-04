Глушаков – о Миранчуке в «Аталанте»: «У него все впереди. Промес в «Спартак» заиграл не сразу»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поддержал хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, который не появлялся на поле в четырех последних матчах команды.

«Миранчук ни в коем случае не зря уехал в Италию. Почему он мало играет, знают только Гасперини и он сам. У него ещe всe впереди, нужно пройти этап конкуренции, выиграть еe и показать себя. Сразу в стартовый состав никто не попадает.

Да далеко не нужно ходить, когда к нам в «Спартак» пришeл Промес, то первый год плюс-минус попадал в заявку, не мог ярко себя проявить и заиграл не сразу. Не мог раскрепоститься, ругался, нервничал и переживал. Вскоре заиграл, и всe стало хорошо.

У Лeши сейчас период адаптации, там другой менталитет, язык нужно понять. Как только более-менее обоснуется там, всe в «Аталанте» у него будет хорошо, всe ещe впереди», – сказал Глушаков в интервью «Чемпионату».