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    Глушаков – о Миранчуке в «Аталанте»: «У него все впереди. Промес в «Спартак» заиграл не сразу»

    Полузащитник «Химок» Денис Глушаков поддержал хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука, который не появлялся на поле в четырех последних матчах команды.

    «Миранчук ни в коем случае не зря уехал в Италию. Почему он мало играет, знают только Гасперини и он сам. У него ещe всe впереди, нужно пройти этап конкуренции, выиграть еe и показать себя. Сразу в стартовый состав никто не попадает.

    Да далеко не нужно ходить, когда к нам в «Спартак» пришeл Промес, то первый год плюс-минус попадал в заявку, не мог ярко себя проявить и заиграл не сразу. Не мог раскрепоститься, ругался, нервничал и переживал. Вскоре заиграл, и всe стало хорошо.

    У Лeши сейчас период адаптации, там другой менталитет, язык нужно понять. Как только более-менее обоснуется там, всe в «Аталанте» у него будет хорошо, всe ещe впереди», – сказал Глушаков в интервью «Чемпионату».

    • Миранчук перешел в «Аталанту» в начале осени.
    • Он провел за клуб 11 минут в игре с «Мидтьюлландом» (4:0) и забил гол.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 18:47
    Комментарии15
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      Рейтинг: -909

      Аденн 1 час назад

      так то да, это токмо апосля позорного бЗенита перспектив нет.

      0
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      Рейтинг: +18752

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Глушакову, конечно, виднее, он много помотался по заграницам, даже в Чечении играл.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +10191

      alarm 1 час назад

      стыдно за "экспертов" из тарасофки

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -41

      Alex_MI_5 > alarm 1 час назад

      стыдно за иксперда из петушатника

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +10191

      alarm > Alex_MI_5 1 час назад

      кукарекай ещё) гы-гы!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +921

      аларм дубль2 > alarm 1 час назад

      ТЫ ЧТО ТО СКУЛИШЬ ЗДЕСЬ?ТЫ ПОНИМАЕШЬ ЧТО?ЗА ТЕБЯ ГОРДА ПСИХОКЛИНИКА В ПИТЕРЕ НАВЕРНОЕ?ГАВРОША ПУПСИК ПУДЕЛЬ ЭТО ВАШИ ПАЦИЕНТЫ?

      -1
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      Рейтинг: +10191

      alarm > аларм дубль2 1 час назад

      ты опять нажралась, пьянь конченная?

      2
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      Рейтинг: +2506

      Puddle > аларм дубль2 1 час назад

      клюв прихлопни свой

      1
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      Рейтинг: -41

      Alex_MI_5 > Puddle 1 час назад

      Вот она, сладкая парочка. Где одна шавка, там и вторая) гы-гы

      1
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      Рейтинг: +2506

      Puddle > Alex_MI_5 1 час назад

      Ты про Vsespartak01 под ником аларм дубль2 и себя? Я вам не мешаю, дезеувы юные

      1
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      Рейтинг: -41

      Alex_MI_5 > Puddle 1 час назад

      Даже стрелки ты переводишь как петушок, гы-гы) Хотя почему как

      1
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      Рейтинг: +2506

      Puddle > Alex_MI_5 1 час назад

      бомби, рыло тупое, бомби!

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      Рейтинг: -41

      Alex_MI_5 > Puddle 1 час назад

      петушок глупенький, гы-гы) иди лижи аларму!

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      Рейтинг: +921

      аларм дубль2 > Alex_MI_5 48 минут назад

      я думаю это один и тот же из четырех:аларм пудель пупсик и гавроша и их клоны!минусовщики!

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      аларм дубль2 > Puddle 40 минут назад

      ты!морда собачья!собака бывает кусачей!только от жизни собачей!собака пудель бывает кусачей ,только если она алармовская шлюха !

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