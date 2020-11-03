Покеттино: «С удовольствием включусь в работу. Нужно дождаться подходящего проекта»

Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о том, что готов вернуться к работе.

«АПЛ? Даже не знаю. Я не собираюсь закрывать ни одну из дверей. Здесь я открыл для себя футбол, встретил замечательных людей. Я влюблен в Англию.

Я готов вернуться в любой момент, потому что обожаю футбол. Для меня это не работа, а страсть. Стресс? Посмотрите на мои волосы, они становятся все длиннее и длиннее!

Я полон энергии и с удовольствием включился бы в работу, но понимаю, что сейчас самый отличный момент взять паузу. Нужно дождаться подходящего проекта», – сказал Покеттино в интервью Sky Sports.