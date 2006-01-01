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    Покеттино: «С удовольствием включусь в работу. Нужно дождаться подходящего проекта»

    Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино рассказал о том, что готов вернуться к работе.

    «АПЛ? Даже не знаю. Я не собираюсь закрывать ни одну из дверей. Здесь я открыл для себя футбол, встретил замечательных людей. Я влюблен в Англию.

    Я готов вернуться в любой момент, потому что обожаю футбол. Для меня это не работа, а страсть. Стресс? Посмотрите на мои волосы, они становятся все длиннее и длиннее!

    Я полон энергии и с удовольствием включился бы в работу, но понимаю, что сейчас самый отличный момент взять паузу. Нужно дождаться подходящего проекта», – сказал Покеттино в интервью Sky Sports.

    • Ранее сообщалось, что Покеттино может возглавить «Зенит».
    • По информации Don Balon, клуб из Санкт-Петербурга готов предложить аргентинцу контракт с зарплатой 10 миллионов евро в год.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 10:36
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1524

      altezzik 46 минут назад

      Хороший вариант для Зенита. Семак при всем уважении не тащит.

      0
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      Рейтинг: +327

      ab15488 1 час назад

      Ждёт оформления карты Газпромбанка))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10153

      alarm 2 часа назад

      уже был тренер, которого уволили из тоттенхэма, и который пришёл в зенит. итоги: чемпионство, 1/8 лч, и заодно хрякам отгрузили дежурную пятёрку))

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