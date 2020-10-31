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  • Sport.es: «Барселоне» грозит банкротство. Клубу нужно сократить зарплаты на 190 миллионов

Sport.es: «Барселоне» грозит банкротство. Клубу нужно сократить зарплаты на 190 миллионов

31 октября 2020, 11:49
17

«Барселона» испытывает финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

По информации Sport.es, клубу необходимо уменьшить зарплатный фонд на 190 миллионов евро – в противном случае он может стать банкротом.

Сейчас ведутся переговоры о сокращении окладов футболистов на 30 процентов до начала следующего года.

  • «Барса» идет в Примере на 12-м месте.
  • Во вторник пост президента клуба покинул Жозеп Бартомеу.
  • Самый высокооплачиваемый игрок каталонской команды – Лионель Месси с зарплатой 100 миллионов евро в год с учетом налогов.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Барселона
Комментарии (17)
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серега кашин
1604135249
не все игроки пойдут на понижение зп, так что придется зимой все равно кого нибудь продать
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FanatSerj
1604141602
Ухандохали футбол как спорт, где уже не футболисты, а одни мешки денежные бегают, у которых ЗП как бюджет целых небольших стран. А теперь плачутся денег мол нет.
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ALEX ML
1604142752
Наконец бабло ****** футбол
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Vladarg
1604145041
После бартомеу ещё долго разгребать и восстанавливать придется.время диких трансферов в Барселоне закончилось.
Ответить
DeStar
1604145767
да на самом деле продать дембеле или гризмана и все. одного хватит чтобы все покрыть, а пользы от них нет
Ответить
Hektor 84
1604145925
Надо было Месси отпустить
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SmilingDevil
1604147867
у них там всего на зарплату 400 выходит, не может быть, что двойне сократить хотят. *******
Ответить
_MATRIX_
1604175554
Это не зарплаты, млять, а засыпание баблом дармоедов.
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BRO_football
1604178216
Даже у шейхов, сидящих на нефтяной трубе, могут быть проблемы с деньгами? Да не может такого быть!
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