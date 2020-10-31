Sport.es: «Барселоне» грозит банкротство. Клубу нужно сократить зарплаты на 190 миллионов

«Барселона» испытывает финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.
По информации Sport.es, клубу необходимо уменьшить зарплатный фонд на 190 миллионов евро – в противном случае он может стать банкротом.
Сейчас ведутся переговоры о сокращении окладов футболистов на 30 процентов до начала следующего года.
- «Барса» идет в Примере на 12-м месте.
- Во вторник пост президента клуба покинул Жозеп Бартомеу.
- Самый высокооплачиваемый игрок каталонской команды – Лионель Месси с зарплатой 100 миллионов евро в год с учетом налогов.
Источник: Sport.es