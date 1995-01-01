Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    Тест: за кого вам болеть в финале Евро?
    2 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    Sport.es: «Барселоне» грозит банкротство. Клубу нужно сократить зарплаты на 190 миллионов

    «Барселона» испытывает финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

    По информации Sport.es, клубу необходимо уменьшить зарплатный фонд на 190 миллионов евро – в противном случае он может стать банкротом.

    Сейчас ведутся переговоры о сокращении окладов футболистов на 30 процентов до начала следующего года.

    • «Барса» идет в Примере на 12-м месте.
    • Во вторник пост президента клуба покинул Жозеп Бартомеу.
    • Самый высокооплачиваемый игрок каталонской команды – Лионель Месси с зарплатой 100 миллионов евро в год с учетом налогов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport.es

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:49
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1775

      ALEX ML 25 минут назад

      Наконец бабло ****** футбол

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6652

      FanatSerj 44 минуты назад

      Ухандохали футбол как спорт, где уже не футболисты, а одни мешки денежные бегают, у которых ЗП как бюджет целых небольших стран. А теперь плачутся денег мол нет.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5380

      серега кашин 2 часа назад

      не все игроки пойдут на понижение зп, так что придется зимой все равно кого нибудь продать

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1275

      DMитрий 2 часа назад

      Вот сразу зарплаты! А почему не продать несколько дорогих игроков и на их место поставить попроще!!!? Боитесь упасть ниже уровня др. грандов!? Такое тоже надо уметь пережить.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13

      [Oritan]Vovka > DMитрий 2 часа назад

      Ну мб хоть сейчас дойдет до всех, что платить 100500 млн как то....неправильно.

      3
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    80215
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru