Sport.es: «Барселоне» грозит банкротство. Клубу нужно сократить зарплаты на 190 миллионов

«Барселона» испытывает финансовые проблемы из-за пандемии коронавируса.

По информации Sport.es, клубу необходимо уменьшить зарплатный фонд на 190 миллионов евро – в противном случае он может стать банкротом.

Сейчас ведутся переговоры о сокращении окладов футболистов на 30 процентов до начала следующего года.