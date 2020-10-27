Мусаев: «Краснодар» не боится «Челси»

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о предстоящем матче с «Челси».

– Как расслабить команду и сбить мандраж?

— Не надо никого расслаблять. Я вижу, что команда находится в состоянии боевой готовности. Да, у нас есть небольшие проблемы, но я не хочу о них говорить. Я знаю, что каждый футболист, который завтра выйдет на поле, отдаст все свои силы, чтобы добиться максимального результата. Мы не боимся соперника, мы спокойны и уверены в себе.

– Устроит ли вас нулевая ничья?

— Вряд ли какой-либо тренер на предматчевой пресс-конференции раскроет свой план, как он хочет играть. Вы завтра все это увидите на поле. У «Челси» не только хороший вратарь, у них вся команда хорошая. То, что они не пропустили, — это заслуга всей команды в целом. У них есть как ряд сильных сторон, так и моменты, где у них возникают проблемы. Будем пытаться воспользоваться теми трудностями, которые мы увидели в их последних матчах, – сказал Мусаев.