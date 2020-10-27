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    Мусаев: «Краснодар» не боится «Челси»

    Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о предстоящем матче с «Челси».

    – Как расслабить команду и сбить мандраж?

    — Не надо никого расслаблять. Я вижу, что команда находится в состоянии боевой готовности. Да, у нас есть небольшие проблемы, но я не хочу о них говорить. Я знаю, что каждый футболист, который завтра выйдет на поле, отдаст все свои силы, чтобы добиться максимального результата. Мы не боимся соперника, мы спокойны и уверены в себе.

    – Устроит ли вас нулевая ничья?

    — Вряд ли какой-либо тренер на предматчевой пресс-конференции раскроет свой план, как он хочет играть. Вы завтра все это увидите на поле. У «Челси» не только хороший вратарь, у них вся команда хорошая. То, что они не пропустили, — это заслуга всей команды в целом. У них есть как ряд сильных сторон, так и моменты, где у них возникают проблемы. Будем пытаться воспользоваться теми трудностями, которые мы увидели в их последних матчах, – сказал Мусаев.

    • «Краснодар сыграет с «Челси» завтра, 28 октября.
    • Начало игры – в 19:55 по московскому времени.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sport24

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    27.10.2020 17:20
    Комментарии20
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      Рейтинг: +80202

      zigbert 27 октября, 22:33

      Краснодару главное не отступать от своей игры. Удачи!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2144

      Кузьмич на трибуне 27 октября, 22:30

      Завтра всё увидим. Бояться вряд ли нужно, никто ни кого не убьёт , не растерзает. Даже поражение-будет хорошим этапом для профессионального роста. Конечно не хочется , что бы проиграли. Хочется что бы победили. Будем болеть за Краснодар.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +896

      Ужас Бората 27 октября, 19:43

      Волка бояться - в лес не ходить! Удачи!

      1
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      Рейтинг: +5301

      maior-60 27 октября, 19:30

      А я верю в Краснодар. Успешной вам завтра игры!

      2
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      Рейтинг: +143

      аларм дубль2 27 октября, 18:59

      краснодар сможет!разгрома не будет!или ничья,или победа краснодара!

      0
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      Рейтинг: +133

      ajax707 27 октября, 18:47

      Челси то посерьезней Спартака

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +147

      Жорик секс обжорик > ajax707 27 октября, 19:27

      да абсолютно сильней, но судить будут не Безбородов и Левников...

      1
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      Рейтинг: +2538

      aaaaahhhh 27 октября, 18:38

      ну и дураки:))))))

      0
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      Рейтинг: +6582

      Сильвербой 27 октября, 18:14

      Это пиз...жь, откровенная и тошнотная! Завтра ты выйдешь в 6 защитников, будешь владеть мячом процентов 30, и пропустишь не менее трех!!! Вот это реальность, а то что ты пиз...шь муть голубая, такая же как про успешный и сильный Зенит!

      1
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      Рейтинг: +1842

      Mister_Tomsk 27 октября, 18:10

      что то мне подсказывает, что во втором круге лч, наши клубы принесут 0 очков..

      2
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      Рейтинг: +13797

      vladimir-7 27 октября, 17:59

      Игры в Лиге чемпионов покажут уровень наших ведущих команд РФС.

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