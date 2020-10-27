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Мусаев: «Краснодар» не боится «Челси»

27 октября 2020, 17:20
16

Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев поделился мнением о предстоящем матче с «Челси».

– Как расслабить команду и сбить мандраж?

— Не надо никого расслаблять. Я вижу, что команда находится в состоянии боевой готовности. Да, у нас есть небольшие проблемы, но я не хочу о них говорить. Я знаю, что каждый футболист, который завтра выйдет на поле, отдаст все свои силы, чтобы добиться максимального результата. Мы не боимся соперника, мы спокойны и уверены в себе.

– Устроит ли вас нулевая ничья?

— Вряд ли какой-либо тренер на предматчевой пресс-конференции раскроет свой план, как он хочет играть. Вы завтра все это увидите на поле. У «Челси» не только хороший вратарь, у них вся команда хорошая. То, что они не пропустили, — это заслуга всей команды в целом. У них есть как ряд сильных сторон, так и моменты, где у них возникают проблемы. Будем пытаться воспользоваться теми трудностями, которые мы увидели в их последних матчах, – сказал Мусаев.

  • «Краснодар сыграет с «Челси» завтра, 28 октября.
  • Начало игры – в 19:55 по московскому времени.

Источник: Sport24
Лига чемпионов Челси Краснодар Мусаев Мурад
Комментарии (16)
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Иван Петров 1986
1603809615
Да он никого не боится. А чего бояться - все равно проиграет.
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Romantic2010
1603810649
Ну, скажем так, та Боруссия, которую когда то обыгрывал Краснодар была гораздо сильнее Челси.... К слову и Краснодар тогда был сильнее) Но всё таки. Я к тому, что Краснодар играл и выигрывал куда более сильную команду)
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raritet
1603810656
А чего боятся? Челси на сегодня сырая команда. Тренер, сами знаете, не из тренерского цеха. Вполне можно играть . Преимущество Челси в том, что они привыкли играть в таком ритме, а для нашего футбола -это большой напряг, мы привыкли один раз в неделю пробежаться по полю.
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vladimir-7
1603810780
Игры в Лиге чемпионов покажут уровень наших ведущих команд РФС.
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Mister_Tomsk
1603811404
что то мне подсказывает, что во втором круге лч, наши клубы принесут 0 очков..
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Сильвербой
1603811670
Это пиз...жь, откровенная и тошнотная! Завтра ты выйдешь в 6 защитников, будешь владеть мячом процентов 30, и пропустишь не менее трех!!! Вот это реальность, а то что ты пиз...шь муть голубая, такая же как про успешный и сильный Зенит!
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ajax707
1603813641
Челси то посерьезней Спартака
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maior-60
1603816224
А я верю в Краснодар. Успешной вам завтра игры!
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Кузьмич на трибуне
1603827018
Завтра всё увидим. Бояться вряд ли нужно, никто ни кого не убьёт , не растерзает. Даже поражение-будет хорошим этапом для профессионального роста. Конечно не хочется , что бы проиграли. Хочется что бы победили. Будем болеть за Краснодар.
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zigbert
1603827226
Краснодару главное не отступать от своей игры. Удачи!
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