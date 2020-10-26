Don Balon: «Реал» может продать Бензема ради Мбаппе

Мадридский «Реал» ищет деньги на покупку форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В этой связи испанцы рассматривают продажу нападающего Карима Бензема, пишет Don Balon.
Приоритетным направлением для 32-летнего француза считается Англия. Трансфер может состояться летом.
- Мбаппе хочет перейти в «Реал».
- Сообщалось, что мадридский клуб намерен подписать Мбаппе в качестве свободного агента в 2022 году, когда истечет срок его контракта игрока с парижанами. «Реал» предложит форварду подписной бонус в размере 100 миллионов евро.
- Бензема четыре раза брал с «Реалом» Лигу чемпионов.
Источник: Don Balon
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