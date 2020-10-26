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    Don Balon: «Реал» может продать Бензема ради Мбаппе

    Мадридский «Реал» ищет деньги на покупку форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. В этой связи испанцы рассматривают продажу нападающего Карима Бензема, пишет Don Balon.

    Приоритетным направлением для 32-летнего француза считается Англия. Трансфер может состояться летом.

    • Мбаппе хочет перейти в «Реал».
    • Сообщалось, что мадридский клуб намерен подписать Мбаппе в качестве свободного агента в 2022 году, когда истечет срок его контракта игрока с парижанами. «Реал» предложит форварду подписной бонус в размере 100 миллионов евро.
    • Бензема четыре раза брал с «Реалом» Лигу чемпионов.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Don Balon

    Испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

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    26.10.2020 22:40
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