Журналист Педрероль: Мбаппе хочет перейти в «Реал»

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет играть за мадридский «Реал», сообщил журналист Жозеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV.
Французский футболист может покинуть «ПСЖ» уже в конце этого сезона.
- Сообщалось, что мадридский клуб намерен подписать Мбаппе в качестве свободного агента в 2022 году, когда истечет срок его контракта игрока с парижанами. «Реал» предложит форварду подписной бонус в размере 100 миллионов евро.
- «Ливерпуль» готов отдать 200 миллионов фунтов стерлингов.
Источник: El Chiringuito TV
El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, входит на испанском телеканале Mega (входит в медиахолдинг Atresmedia). Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».