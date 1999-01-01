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    Журналист Педрероль: Мбаппе хочет перейти в «Реал»

    Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе хочет играть за мадридский «Реал», сообщил журналист Жозеп Педрероль в эфире El Chiringuito TV.

    Французский футболист может покинуть «ПСЖ» уже в конце этого сезона.

    • Сообщалось, что мадридский клуб намерен подписать Мбаппе в качестве свободного агента в 2022 году, когда истечет срок его контракта игрока с парижанами. «Реал» предложит форварду подписной бонус в размере 100 миллионов евро.
    • «Ливерпуль» готов отдать 200 миллионов фунтов стерлингов.

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    Источник: El Chiringuito TV

    El Chiringuito de Jugones – программа о футболе, входит на испанском телеканале Mega (входит в медиахолдинг Atresmedia). Специализируется на новостях об испанских командах, в особенности о «Реале» и «Барселоне».

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