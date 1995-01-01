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    ESPN: «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба, но без серьезного повышения зарплаты

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в заключении нового соглашения с полузащитником Полем Погба.

    Действующий контракт между сторонами истекает в 2022 году, и клуб хотел бы продлить его на длительный срок.

    При этом, как сообщает ESPN, «МЮ» дал понять французу, что по условиям нового договора его зарплата не вырастет значительно.

    • Сейчас Погба зарабатывает на «Олд Траффорд» 270 тысяч фунтов в неделю.
    • «Юнайтед» после ухода Алексиса Санчеса не намерен нарушать структуру зарплат в команде.
    • В этом сезоне 27-летний хавбек забил один гол и сделал один ассист в шести матчах.

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    Источник: ESPN

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