ESPN: «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба, но без серьезного повышения зарплаты

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в заключении нового соглашения с полузащитником Полем Погба.
Действующий контракт между сторонами истекает в 2022 году, и клуб хотел бы продлить его на длительный срок.
При этом, как сообщает ESPN, «МЮ» дал понять французу, что по условиям нового договора его зарплата не вырастет значительно.
- Сейчас Погба зарабатывает на «Олд Траффорд» 270 тысяч фунтов в неделю.
- «Юнайтед» после ухода Алексиса Санчеса не намерен нарушать структуру зарплат в команде.
- В этом сезоне 27-летний хавбек забил один гол и сделал один ассист в шести матчах.
Источник: ESPN