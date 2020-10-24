ESPN: «Манчестер Юнайтед» хочет продлить контракт с Погба, но без серьезного повышения зарплаты

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в заключении нового соглашения с полузащитником Полем Погба.

Действующий контракт между сторонами истекает в 2022 году, и клуб хотел бы продлить его на длительный срок.

При этом, как сообщает ESPN, «МЮ» дал понять французу, что по условиям нового договора его зарплата не вырастет значительно.