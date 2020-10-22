Лига Европы. «Тоттенхэм», «Лестер», «Милан» и «Вильярреал» победили, забив по 3+ гола

Завершились еще 12 матчей первого тура группового этапа Лиги Европы.

Выделим четыре из них – «Тоттенхэм» разгромил ЛАСК со счетом 3:0, с аналогичным результатом «Лестер» победил «Зарю», «Милан» в гостях выиграл у «Селтика», а «Вильярреал» в поединке с восемью голами взял верх над «Сивасспором».

Лига Европы. Групповой этап. 1-й тур

Тоттенхэм (Англия) – ЛАСК (Австрия) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Моура, 18; 2:0 – Андраде (в свои ворота), 27; 3:0 – Сон, 84.

Лестер Сити (Англия) – Заря (Украина) – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Мэддисон, 29; 2:0 – Барнс, 45; 3:0 – Ихеначо, 67.

Селтик (Шотландия) – Милан (Италия) – 1:3 (0:2)

Голы: 0:1 – Крунич, 14; 0:2 – Диас, 42; 1:2 – Эльюнусси, 76; 1:3 – Хеуге, 90+2.

Вильярреал (Испания) – Сивасспор (Турция) – 5:3 (2:2)

Голы: 1:0 – Кубо, 13; 2:0 – Бакка, 20; 2:1 – Кайоде, 33; 2:2 – Ятабаре, 43; 3:2 – Фойт, 57; 3:3 – Градель, 64; 4:3 – Алькасер, 74; 5:3 – Алькасер, 78.

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