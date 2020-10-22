Журналист Скира: Сарри не захотел тренировать «Фиорентину»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не возглавит «Фиорентину».

Две недели назад сообщалось, что 61-летний специалист может сменить Джузеппе Якини, однако, по информации журналиста Николо Скиры, ему такой вариант неинтересен.

Сарри не вел никаких переговоров с «Фиорентиной», поскольку ждет предложения от более статусного клуба.