Журналист Скира: Сарри не захотел тренировать «Фиорентину»

Бывший главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри не возглавит «Фиорентину».
Две недели назад сообщалось, что 61-летний специалист может сменить Джузеппе Якини, однако, по информации журналиста Николо Скиры, ему такой вариант неинтересен.
Сарри не вел никаких переговоров с «Фиорентиной», поскольку ждет предложения от более статусного клуба.
- Команда из Флоренции занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А.
- У Сарри есть действующий до 2022 года контракт с «Ювентусом».
Источник: Твиттер Николо Скиры