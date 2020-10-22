7 декабря сборная России узнает соперников по отбору к ЧМ-2022

ФИФА объявила дату жеребьевки европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.

Мероприятие пройдет в понедельник, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе.

55 сборных, в том числе российская, будут разбиты на десять групп. Их победители напрямую пробьются в финальную стадию чемпионата мира. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф, к ним присоединятся еще две сборные из Лиги наций.

Европейский отбор ЧМ-2022 пройдет с марта по ноябрь 2021 года. Сам мундиаль впервые пройдет не в мае, июне или июле – с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.