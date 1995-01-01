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    7 декабря сборная России узнает соперников по отбору к ЧМ-2022

    ФИФА объявила дату жеребьевки европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.

    Мероприятие пройдет в понедельник, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе.

    55 сборных, в том числе российская, будут разбиты на десять групп. Их победители напрямую пробьются в финальную стадию чемпионата мира. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф, к ним присоединятся еще две сборные из Лиги наций.

    Европейский отбор ЧМ-2022 пройдет с марта по ноябрь 2021 года. Сам мундиаль впервые пройдет не в мае, июне или июле – с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

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    Источник: Официальный сайт ФИФА

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17372

      bset 7 минут назад

      ЧМ-2022 отменят из-за коррупцивируса.

      0
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      Рейтинг: +1754

      kazak161 1 час назад

      ЧМ-2022! А будет ли он?!

      0
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      Рейтинг: +2047

      Из Твери Леха > kazak161 36 минут назад

      Ну если не корона, то будет. Зимой даже вроде.

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