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  • 7 декабря сборная России узнает соперников по отбору к ЧМ-2022

7 декабря сборная России узнает соперников по отбору к ЧМ-2022

22 октября 2020, 20:37
5

ФИФА объявила дату жеребьевки европейского отборочного турнира к ЧМ-2022.

Мероприятие пройдет в понедельник, 7 декабря, в швейцарском Цюрихе.

55 сборных, в том числе российская, будут разбиты на десять групп. Их победители напрямую пробьются в финальную стадию чемпионата мира. Команды, занявшие вторые места, будут играть в плей-офф, к ним присоединятся еще две сборные из Лиги наций.

Европейский отбор ЧМ-2022 пройдет с марта по ноябрь 2021 года. Сам мундиаль впервые пройдет не в мае, июне или июле – с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Источник: Официальный сайт ФИФА
Европа Россия
Комментарии (5)
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kazak161
1603389501
ЧМ-2022! А будет ли он?!
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olegnedelin
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Nesterenko
1603419477
А наших же отстранили от участия в финальной стадии ЧМ-22?
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gisett
1603436189
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