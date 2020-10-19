Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Геркус: «Никогда не поверю, что команда из нашего чемпионата сдавала матчи»

Геркус: «Никогда не поверю, что команда из нашего чемпионата сдавала матчи»

19 октября 2020, 15:59
15

Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможных договорных матчах в РПЛ.

«Как стало уже обыденным, вокруг матча «Зенита» и «Сочи» (а также вокруг матча «Химок» и «Спартака») среди знатоков наблюдались перемигивания и переглядывания. Дескать, ну мы-то все понимаем. Эдакие пикейные жилеты, знающие подноготную.

Я несколько лет проработал в ведущих клубах нашего чемпионата и никогда не видел и не слышал, чтобы команда сдавала матч. Про отдельных игроков слухи ходили, не скрою. Но чтоб команда, играющая на высшем уровне – никогда не слыхал. Как такой цирк реализовать в живой природе – ума не приложу. Со стыда сгореть.

Разумеется в футболе, как и в обычной жизни, разные люди встречаются. И циники и бессовестные люди. Но чтобы так, как предполагается, сговорившись, сдать игру? И несколько раз. И жить с этим дальше? Не верю и никогда не поверю.

Воля ваша, отношусь к таким любителям заговоров снисходительно, как к детям, верящим в заговор взрослых», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса
Россия. Премьер-лига Зенит Сочи Спартак Химки Геркус Илья
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
ilichkadr
1603113768
Илюша, посмотри в окно, в какое время ты живешь. Поколение, слышавшее о моральном кодексе строителя коммунизма в футбол не играет. Сейчас зелёная бумажка всему голова, 10 заповедей строителя капитализма. Главный девиз: Честность и правдивость – когда это выгодно, роскошь и статус в общественной жизни и нравственное лицемерие – в личной.
Ответить
Skull_Boy
1603121936
Ххахахахах
Ответить
Жуков А
1603123194
может он в чем то и прав. Зачем заряжать целую команду, когда достаточно зарядить судью
Ответить
vladimir-7
1603123845
Илья, посмотри матч Зенит-Сочи и скажи, только честно, зачем за 10 мин. до конца, Сочи убирает ведущих игроков при скользком счете 2:1 в пользу Зенита?
Ответить
Вальдемар IV
1603133489
это как принюхиваться к розе посреди лужи говна
Ответить
Главные новости
Лапочкин назвал судей, которых зимой могут отстранить от РПЛ
10:59
Игдисамов поставил оценку ЦСКА за начало сезона
10:48
4
Тарханов – о дисквалификации Талалаева: «4 матча – это много, он не переходит грань»
10:10
1
Генич – о ЦСКА в группе лидеров РПЛ: «Это, скорее, стечение обстоятельств»
09:57
3
Аршавин сказал, будет ли «Локомотив» бороться за выживание
09:46
1
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
4
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
1
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Все новости
Все новости
Титов – об игре «Спартака» с «Оренбургом»: «В таких матчах и решается чемпионство»
10:36
Григорян: «ЦСКА может финишировать 4-м»
09:33
4
В Европе осталось 7 стран, включая Россию, клубы из которых не играли в общем этапе еврокубков
09:24
Эмболо хотел зарабатывать в «Зените» не меньше 4 миллионов в год
09:09
1
Селюк: «Талалаев чаще дисквалифицирован, чем работает»
08:59
1
6-й тур РПЛ 2026/27: расписание, трансляции и превью всех матчей
08:49
«Фламенго» обозначил требования к «Динамо» по графику оплаты перехода Платы
08:30
2
Аршавин оценил продажу Батракова «Локомотивом»
08:18
Червиченко – о тренере РПЛ: «Сваливается в какой‑то неадекват»
01:40
«Факел» избавился от защитника с 23 матчами за «Спартак»
01:26
1
«Динамо» заплатит 12 миллионов за вингера, забивавшего на ЧМ-2026
01:01
Семин высказался о новой дисквалификации Талалаева
00:35
1
Тюкавин пропустит московское дерби
00:21
2
Стала известна позиция «Балтики» по новой дисквалификации Талалаева
Вчера, 23:23
1
Аршавин собирался на концерт Канье Уэста на «Газпром Арене»
Вчера, 23:08
2
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
Вчера, 22:43
В Госдуме прокомментировали слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 22:31
7
Булыкин оценил новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 22:25
1
Слуцкий: «У меня были очень пьющие футболисты!»
Вчера, 21:35
2
«Спартак» наказали за оскорбления «Зенита» и Соболева
Вчера, 21:27
12
Агент сказал, может ли Монтес остаться в «Локомотиве»
Вчера, 21:18
Колосков отреагировал на слова президента УЕФА о снятии бана с России
Вчера, 20:56
Слуцкий ответил, какая максимальная сумма денег приходила ему на карту
Вчера, 20:36
3
Генич прокомментировал новую дисквалификацию Талалаева
Вчера, 20:31
7
Экс-спартаковец Филипенко сравнил цены в Москве и Минске
Вчера, 19:59
1
Аршавин оценил слова Дивеева о «Спартаке»
Вчера, 19:38
5
Заявление «Краснодара» о сроках восстановления Кривцова
Вчера, 19:18
9
«Родина» усилилась 193-сантиметровым защитником из Франции
Вчера, 18:56
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+