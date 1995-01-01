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    Геркус: «Никогда не поверю, что команда из нашего чемпионата сдавала матчи»

    Бывший генеральный директор «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о возможных договорных матчах в РПЛ.

    «Как стало уже обыденным, вокруг матча «Зенита» и «Сочи» (а также вокруг матча «Химок» и «Спартака») среди знатоков наблюдались перемигивания и переглядывания. Дескать, ну мы-то все понимаем. Эдакие пикейные жилеты, знающие подноготную.

    Я несколько лет проработал в ведущих клубах нашего чемпионата и никогда не видел и не слышал, чтобы команда сдавала матч. Про отдельных игроков слухи ходили, не скрою. Но чтоб команда, играющая на высшем уровне – никогда не слыхал. Как такой цирк реализовать в живой природе – ума не приложу. Со стыда сгореть.

    Разумеется в футболе, как и в обычной жизни, разные люди встречаются. И циники и бессовестные люди. Но чтобы так, как предполагается, сговорившись, сдать игру? И несколько раз. И жить с этим дальше? Не верю и никогда не поверю.

    Воля ваша, отношусь к таким любителям заговоров снисходительно, как к детям, верящим в заговор взрослых», – написал Геркус в своем телеграм-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Ильи Геркуса

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