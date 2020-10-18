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  • РПЛ лайкнула комментарий «Подарил судья мини-пигам пенальти» под обзором матча «Химки» – «Спартак»

РПЛ лайкнула комментарий «Подарил судья мини-пигам пенальти» под обзором матча «Химки» – «Спартак»

18 октября 2020, 12:21
24

Официальный аккаунт РПЛ лайкнул комментарий под видеообзором матча 11-го тура между «Химками» и «Спартаком» (2:3). Его текст таков: «Подарил судья мини-пигам пенальти».

«Сотрудник, отвечающий за модерацию канала, по ошибке поставил лайк этому комментарию. Комментарий удалeн, на сотрудника будет наложено дисциплинарное взыскание. Приносим извинения за эту ошибку», – объяснили в РПЛ.

  • По мнению эксперта, пенальти в пользу «Спартака» был назначен ошибочно.
  • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
  • «Химки» лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне вылета.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Химки Спартак
Комментарии (24)
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paracetamol
1603013193
Ты еще комментатора уволь. Стыдно было слушать его болтавню!
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морозз
1603013980
Бомжара лайкнул это точно, их сейчас во всех структурах РФС и РПЛ большинство! Миллер везде расплодил своих клевретов и как ПАУК управляет ими в своё удовольствие!
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vladimir-7
1603016011
А почему по ошибке, все правильно сделал, выразив СВОЁ мнение.
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ySS
1603020475
Это говорит только о том, кто работает в РПЛ даже на рядовых должностях)
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mamba9090909
1603023333
Уже все признали, что пенальти был купленным.))
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Ганнибал Лектор
1603024772
Правильно, главное - успеть опровергнуть, а то истерички опять сниматься побегут
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Д Альбертини
1603027114
Когда в пользу гозового проекта пенали левые ставят, или когда из оффсайдов забивают газовики, так чёт модератор или админ рпл аккаунта не лайкакт ничего, а тут сразу лайкать начал))) судьи вернули гол химкам с их же аута.. Че тут ныть то. 1:1 по результативным ошибкам судей!!! Химки только на себя могут пенять, столько моментов было и реализация гавно! Спартак просто забил больше на мяч, заслуженно победил. Хотя играли пешком, да и защитная линия просто атас... Не хай ныть что Химки засудили, их никто не убивал, они сами себя убили реализацией днищенской своих моментов!
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SanchOo
1603035010
Я совсем не понимаю все это движение, Вы вообще матч смотрели? когда на Понсе в первом тайме не поставили чистейший пенальти, за майку его тянули когда. Вот данный пеналь скорее поставлен за тот фол чем за данный)
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RUSARM
1603036624
Мини пигов судейки тащят,по игре Химки должны были выиграть,или ничью,на крайний случай!!!
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Ilya26
1603039645
Всем пуделям и алармам теперь с удовольствием по их тупым башкам можно ногой заехать и пусть они только вякнут или гавкнут, что это не по закону/правилам
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