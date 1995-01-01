Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    Тест: чего вы добьетесь со «Спартаком»?
    2 Тест: реальное название клуба или нет?
    Тест: реальное название клуба или нет?
    3 Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы
    Делай ноги. Тест: кому принадлежат легендарные бутсы

    РПЛ лайкнула комментарий «Подарил судья мини-пигам пенальти» под обзором матча «Химки» – «Спартак»

    Официальный аккаунт РПЛ лайкнул комментарий под видеообзором матча 11-го тура между «Химками» и «Спартаком» (2:3). Его текст таков: «Подарил судья мини-пигам пенальти».

    «Сотрудник, отвечающий за модерацию канала, по ошибке поставил лайк этому комментарию. Комментарий удалeн, на сотрудника будет наложено дисциплинарное взыскание. Приносим извинения за эту ошибку», – объяснили в РПЛ.

    • По мнению эксперта, пенальти в пользу «Спартака» был назначен ошибочно.
    • «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
    • «Химки» лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне вылета.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 12:21
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9285

      alarm 4 минуты назад

      стыдно за пигов и мини-пигов!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2235

      Genz 7 минут назад

      Е.б.а.ть лайкнувшего вместе с Мадонной и Макрона в ж.о.п.у

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3954

      морозз 26 минут назад

      Бомжара лайкнул это точно, их сейчас во всех структурах РФС и РПЛ большинство! Миллер везде расплодил своих клевретов и как ПАУК управляет ими в своё удовольствие!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -877

      Аденн 37 минут назад

      на бЗенит вообще весь адм корпус РПФЛ работает и ничего,, никто из представителей вонючек от стыда не сгорел. Стыд и срам бомжам.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8724

      paracetamol 39 минут назад

      Ты еще комментатора уволь. Стыдно было слушать его болтавню!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9285

      alarm 42 минуты назад

      позор свиньям! точнее, мини-пигам!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9285

      alarm 43 минуты назад

      какие ещё вам нужны доказательства?

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79906
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru