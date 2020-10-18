РПЛ лайкнула комментарий «Подарил судья мини-пигам пенальти» под обзором матча «Химки» – «Спартак»

Официальный аккаунт РПЛ лайкнул комментарий под видеообзором матча 11-го тура между «Химками» и «Спартаком» (2:3). Его текст таков: «Подарил судья мини-пигам пенальти».

«Сотрудник, отвечающий за модерацию канала, по ошибке поставил лайк этому комментарию. Комментарий удалeн, на сотрудника будет наложено дисциплинарное взыскание. Приносим извинения за эту ошибку», – объяснили в РПЛ.