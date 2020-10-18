РПЛ лайкнула комментарий «Подарил судья мини-пигам пенальти» под обзором матча «Химки» – «Спартак»

Официальный аккаунт РПЛ лайкнул комментарий под видеообзором матча 11-го тура между «Химками» и «Спартаком» (2:3). Его текст таков: «Подарил судья мини-пигам пенальти».
«Сотрудник, отвечающий за модерацию канала, по ошибке поставил лайк этому комментарию. Комментарий удалeн, на сотрудника будет наложено дисциплинарное взыскание. Приносим извинения за эту ошибку», – объяснили в РПЛ.
- По мнению эксперта, пенальти в пользу «Спартака» был назначен ошибочно.
- «Спартак» делит лидерство в РПЛ.
- «Химки» лишь благодаря дополнительным показателям не идут в зоне вылета.
Источник: «Чемпионат»