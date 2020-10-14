Шесть клубов Чемпионшипа рискуют прекратить существование из-за недостатка финансирования

Сразу шесть клубов Чемпионшипа оказались под угрозой прекращения существования вследствие пандемии коронавируса.

По информации Sky Sports, выживание этих клубов полностью зависит от мер финансовой поддержки. Некоторые клубы сумеют в среднесрочной перспективе продержаться за счет продажи игроков, но в конечном итоге их существование зависит от возвращения болельщиков на стадионы, то есть продажи билетов и абонементов.

Также по результатам опросов Sky Sports, восемь клубов лиги заявили о вынужденном сокращении штата сотрудников.