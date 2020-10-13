Доннарумма может перейти в «ПСЖ» следующим летом

«ПСЖ» хочет подписать вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Don Balon.
21-летний итальянец может перейти в парижский клуб летом 2021 года. «ПСЖ» рассчитывает, что Доннарумма не станет подписывать новый контракт с «Миланом» и пополнит состав парижан в статусе свободного агента.
- Доннарумма играет за «Милан» с 2015 года.
- В нынешнем сезоне Доннарумма принял участие в шести матчах. Четыре из них он провел на ноль.
Источник: Don Balon
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