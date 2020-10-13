Доннарумма может перейти в «ПСЖ» следующим летом

«ПСЖ» хочет подписать вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Don Balon.

21-летний итальянец может перейти в парижский клуб летом 2021 года. «ПСЖ» рассчитывает, что Доннарумма не станет подписывать новый контракт с «Миланом» и пополнит состав парижан в статусе свободного агента.