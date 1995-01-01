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    Доннарумма может перейти в «ПСЖ» следующим летом

    «ПСЖ» хочет подписать вратаря «Милана» Джанлуиджи Доннарумму, сообщает Don Balon.

    21-летний итальянец может перейти в парижский клуб летом 2021 года. «ПСЖ» рассчитывает, что Доннарумма не станет подписывать новый контракт с «Миланом» и пополнит состав парижан в статусе свободного агента.

    • Доннарумма играет за «Милан» с 2015 года.
    • В нынешнем сезоне Доннарумма принял участие в шести матчах. Четыре из них он провел на ноль.

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    Источник: Don Balon

    Don Balon – испанский сайт о футболе и автоспорте, с 1975 по 2011 год – еженедельный журнал в Испании.

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