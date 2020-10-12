Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: топ-модель или футболистка?
    Тест: топ-модель или футболистка?
    2 Тест: угадай футболиста по его дому
    Тест: угадай футболиста по его дому
    3 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста

    Президент Ла Лиги: «Месси – машина по зарабатыванию денег»

    Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о капитане «Барселоны» Лионеле Месси.

    «Я рад, что Месси играет в Испании. Он машина по зарабатыванию денег. Мы годами готовились к уходу Месси и Роналду, потому что это могло нанести по нам финансовый удар.

    Впрочем, если бы Месси покинул «Барсу», мы все равно продали бы права на трансляцию Ла Лиги на следующие четыре сезона всему миру. Никто не звонил нам, чтобы сказать, что они расторгнут контракт, если Месси уйдет. Футболисты важны, но жизнь продолжается», – сказал Тебас.

    • Месси всю карьеру провел в «Барселоне».
    • Прошлым летом аргентинец пытался расторгнуть контракт, но руководство каталонского клуба заблокировало его уход.
    • Роналду покинул испанскую лигу в 2018 году.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.10.2020 23:26
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10626

      Cules2013 12 минут назад

      а этого кадра ничего кроме денег и не интересует

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79763
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru