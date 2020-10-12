Президент Ла Лиги: «Месси – машина по зарабатыванию денег»

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас поделился мнением о капитане «Барселоны» Лионеле Месси.

«Я рад, что Месси играет в Испании. Он машина по зарабатыванию денег. Мы годами готовились к уходу Месси и Роналду, потому что это могло нанести по нам финансовый удар.

Впрочем, если бы Месси покинул «Барсу», мы все равно продали бы права на трансляцию Ла Лиги на следующие четыре сезона всему миру. Никто не звонил нам, чтобы сказать, что они расторгнут контракт, если Месси уйдет. Футболисты важны, но жизнь продолжается», – сказал Тебас.