«Эвертон» объявил о завершении сделки по аренде вратаря «Ромы» Робина Ольсена. Соглашение рассчитано до конца сезона.

Прошлый сезон Ольсен также провел в аренде. В 17 матчах Серии А за «Кальяри» он пропустил 20 мячей.

| We have completed the signing of goalkeeper Robin Olsen on a season-long loan from AS Roma.Welcome, Robin! #EFC