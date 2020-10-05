Уткин: «Судьба чемпионата решится не на футбольном поле. Чемпион-то у нас понятно какой должен быть»

Журналист Василий Уткин высказался о шансах «Зенита» на победу в чемпионате России.

«Я вижу большую опасность для «Зенита». Конечно, еще есть возможность усилиться. Но он стал более ясен тактически, и помимо этого ещe и постарел. У «Зенита» нет вариантов в обороне на случай травмы основных игроков – в запасе одни молодые. Это недооценка рисков, когда твоя команда элементарно стареет.

Мне не тревожно за «Зенит» в Лиге чемпионов. Любая победа и любое место выше четвертого в группе будет успехом. Беспокоит другое – «Зенит» мыслит себя исключительно чемпионом. А место в Лиге чемпионов на следующий год только одно. Другое – с правом совещательного голоса, через отборы. Вот и получается – чемпионом становиться надо, а задела у «Зенита» нет.

Как вы думаете, какие средства «Зениту» придется задействовать, чтобы стать чемпионом в этом году? Я думаю, что эта ситуация – странным образом классный матч – наводит на мысли о том, что судьба чемпионата России решится не на футбольном поле. Там-то она решиться, как мы видим, не может. А чемпион-то у нас понятно какой должен быть», – сказал Уткин в ролике на своем ютуб-канале.