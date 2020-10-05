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  • Уткин: «Судьба чемпионата решится не на футбольном поле. Чемпион-то у нас понятно какой должен быть»

Уткин: «Судьба чемпионата решится не на футбольном поле. Чемпион-то у нас понятно какой должен быть»

5 октября 2020, 15:59
35

Журналист Василий Уткин высказался о шансах «Зенита» на победу в чемпионате России.

«Я вижу большую опасность для «Зенита». Конечно, еще есть возможность усилиться. Но он стал более ясен тактически, и помимо этого ещe и постарел. У «Зенита» нет вариантов в обороне на случай травмы основных игроков – в запасе одни молодые. Это недооценка рисков, когда твоя команда элементарно стареет.

Мне не тревожно за «Зенит» в Лиге чемпионов. Любая победа и любое место выше четвертого в группе будет успехом. Беспокоит другое – «Зенит» мыслит себя исключительно чемпионом. А место в Лиге чемпионов на следующий год только одно. Другое – с правом совещательного голоса, через отборы. Вот и получается – чемпионом становиться надо, а задела у «Зенита» нет.

Как вы думаете, какие средства «Зениту» придется задействовать, чтобы стать чемпионом в этом году? Я думаю, что эта ситуация – странным образом классный матч – наводит на мысли о том, что судьба чемпионата России решится не на футбольном поле. Там-то она решиться, как мы видим, не может. А чемпион-то у нас понятно какой должен быть», – сказал Уткин в ролике на своем ютуб-канале.

Источник: ютуб-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Уткин Василий
Комментарии (35)
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neveldomha
1601903775
Увася на посылках у Федуна.
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petrucho-spb
1601904339
Когда же его за язык подтянут.
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NewLife
1601904609
Бомжатское отребье, раскукарековшееся здесь, должно знать, что Вася симпатизирует коням, а не Спартаку.
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Грусть на Неве
1601904968
Грустно, когда твоя команда- олицетворение всего самого мерзкого, что есть в газпром премьер лиге((
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vla4839
1601906324
Уткин совсем плох, крыша окончательно съехала и ремонту не подлежит.Тем боллее при спартаковском лечении.
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3a zenit
1601906960
всем надоел говно хайп жирдяя
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Romio-xxx
1601907378
Тут Вася красиво загнул,глубоко.Пожалуй соглашусь с ним.
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alp
1601908158
очень удобная позиция, когда понимаешь, что твой клуб в этом году чемпионом не станет..
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Просто-333
1601909907
Опять гадости накурился
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vka1970
1601909944
Время от времени Вася выдаёт реальные перлы о реальном Миллеровском чемпионате.Удивлён, что за ним как за Кара Мурзой кооператив "Озеро" ещё не выехал.
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