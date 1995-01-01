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    Уткин: «Судьба чемпионата решится не на футбольном поле. Чемпион-то у нас понятно какой должен быть»

    Журналист Василий Уткин высказался о шансах «Зенита» на победу в чемпионате России.

    «Я вижу большую опасность для «Зенита». Конечно, еще есть возможность усилиться. Но он стал более ясен тактически, и помимо этого ещe и постарел. У «Зенита» нет вариантов в обороне на случай травмы основных игроков – в запасе одни молодые. Это недооценка рисков, когда твоя команда элементарно стареет.

    Мне не тревожно за «Зенит» в Лиге чемпионов. Любая победа и любое место выше четвертого в группе будет успехом. Беспокоит другое – «Зенит» мыслит себя исключительно чемпионом. А место в Лиге чемпионов на следующий год только одно. Другое – с правом совещательного голоса, через отборы. Вот и получается – чемпионом становиться надо, а задела у «Зенита» нет.

    Как вы думаете, какие средства «Зениту» придется задействовать, чтобы стать чемпионом в этом году? Я думаю, что эта ситуация – странным образом классный матч – наводит на мысли о том, что судьба чемпионата России решится не на футбольном поле. Там-то она решиться, как мы видим, не может. А чемпион-то у нас понятно какой должен быть», – сказал Уткин в ролике на своем ютуб-канале.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ютуб-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 15:59
    Комментарии21
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      Рейтинг: +6725

      alp 11 минут назад

      очень удобная позиция, когда понимаешь, что твой клуб в этом году чемпионом не станет..

      0
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      Рейтинг: +1360

      Romio-xxx 24 минуты назад

      Тут Вася красиво загнул,глубоко.Пожалуй соглашусь с ним.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4166

      3a zenit 31 минуту назад

      всем надоел говно хайп жирдяя

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1450

      ФК Пупсик 36 минут назад

      Вот уж и вправду уткин из говна сделан!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +335

      vla4839 42 минуты назад

      Уткин совсем плох, крыша окончательно съехала и ремонту не подлежит.Тем боллее при спартаковском лечении.

      1
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      Рейтинг: -31

      Грусть на Неве 1 час назад

      Грустно, когда твоя команда- олицетворение всего самого мерзкого, что есть в газпром премьер лиге((

      1
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      Рейтинг: +83

      Лфшт > Грусть на Неве 1 час назад

      Команда тут совершенно не при чем. В зените собраны хорошие игроки, хороший тренер. А вот то, что выше - это просто жуть полнейшая. Речь Миллера после чеспиоства это просто писда. Чуть не прямым текстом говорить, что мы всех и вся на *** вертели это просто позор.

      6
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      Рейтинг: +1032

      Спартак гуно знают все > Грусть на Неве 1 минуту назад

      Поменяй ник на "Грусть из жопы"!
      =))))
      Или "У меян х.уй во рту".
      =))))

      0
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      Рейтинг: +3566

      NewLife 1 час назад

      Бомжатское отребье, раскукарековшееся здесь, должно знать, что Вася симпатизирует коням, а не Спартаку.

      1
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      Рейтинг: +8889

      ilichkadr > NewLife 44 минуты назад

      Василий правозащитник-оппозиционер. После того как его Канделаки попёрла с Матч-ТВ, так Вася до сих пор пристанище себе не может найти.

      1
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      Рейтинг: +350

      Землякруглая > NewLife 33 минуты назад

      Отребье всё думает, что если кто-то против их синита, значит за Спартак. По их мнению (отребья), типа все болелы других клубов симпатизируют синиту. Ахах.

      1
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      Рейтинг: +13266

      vladimir-7 > NewLife 1 минуту назад

      Он не симпатизирует ЦСКА, он ненавидит Гинера и об этом сам
      писал. Уткин болеет за спартак, при этом он иногда критикует Федуна.

      0
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      Рейтинг: +1573

      petrucho-spb 1 час назад

      Когда же его за язык подтянут.

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      Рейтинг: +21762

      пьяныйхоровод > petrucho-spb 1 час назад

      Трудно ухватить язык , который постоянно в заднице у Федуна .

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      Рейтинг: +2284

      neveldomha 1 час назад

      Увася на посылках у Федуна.

      1
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      Рейтинг: +21762

      пьяныйхоровод 1 час назад

      Василиса решил в очередной раз ( по указке из Тарасовки) рубануть "правду матку" . Хорошо старается , гонорар заслужил . Доширааааааааааааков накупит .

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