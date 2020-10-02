Главные новости дня. «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар» узнали соперников по ЛЧ; Глушаков перешел в «Химки»

«Милан» за 5 миллионов купил форварда «Бодо/Глимта» Хауге, забившего им гол в ЛЕ

«Ростов» объявил об уходе Шомуродова в «Дженоа»

Дест перешел в «Барселону». Отступные в контракте игрока – 400 миллионов

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Тульский «Арсенал» арендовал Рассказова и Ломовицкого

Обухов подписал контракт с «Ростовом»

«СЭ»: Филипп перейдет из «Динамо» в «Вольфсбург»

Жеребьевка ЛЧ. «Зенит» сыграет с «Боруссией», «Лацио» и «Брюгге»; «Краснодар» – с «Севильей», «Челси» и «Ренном»; «Локо» – с «Баварией», «Атлетико» и «Зальцбургом»

Флик – лучший тренер прошлого сезона по версии УЕФА, Левандовски – лучший игрок

На октябрьские матчи сборной России пустят болельщиков