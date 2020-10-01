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«Ростов» объявил об уходе Шомуродова в «Дженоа»

1 октября 2020, 13:53
19

«Ростов» и «Дженоа» достигли соглашения о трансфере нападающего Эльдора Шомуродова.

Игрок уже попрощался с болельщиками. Президент клуба подарил на прощание Шомуродову мяч, которым футболист забил дебютный гол в России.

«Я был счастлив в «Ростове». Клуб останется навсегда частью моей жизни. Я помню ваши эмоции после моих голов и никогда не забуду это», – обратился Шомуродов к болельщикам.

  • Форвард перейдет в «Дженоа» за 9 миллионов евро включая все бонусы. «Ростов» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.
  • Контракт Шомуродова будет рассчитан на четыре года.

Источник: Официальный сайт «Ростова»
Россия. Премьер-лига Ростов Дженоа Шомуродов Эльдор
Комментарии (19)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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maior-60
1601550220
Удачи! Думаю, что Дженоа - промежуточный вариант для Шомуродова.
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portero
1601551157
Игру Джены смотреть не буду, для начала посмотрим закрепится ли в основе и как будет забивать.....
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Sereggga040
1601551336
Миранчук - 14 миллионов. Шомуродов - 9. В Ростове заключили достойную сделку.
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Retiremen_VMF
1601551434
Плохой Карпин открыл Шомуродова?
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slavа0508
1601552862
Не плохо Ростов провёл сделку,,,как Итальяшки не хитрили за 7,5 хотели в рассрочку на три года,,,Ростов молодцы на своём настояли,,,,,,Ну теперь кого то хорошего прикупить надо,,,как не как Ростов на третьем месте идёт и усиление нужно,,,
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Рыжий бес
1601553054
Продали конечно по отличной цене,,,но Валеру не оставляйте без игроков,прикупите стоящего игрока,,,,Ростов умеет искать игроков по разумной цене,,,
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zigbert
1601557455
Удачная для Ростова сделка. Успешной игры Эльдору в Дженоа!
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tushkanlz
1601560559
Ну,как говорится, Удачи! и попутного ветра...
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nominum
1601599116
А у меня только добрые слова для Элдора. Пробуй, мужай, расти. Для клуба тоже хорошо- деньги заработали и напа воспитали. А вот еще: и женили!
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spartakuz
1601611887
Удачи, Элдор! В Ростове ты заслужил уважение и симпатию болельщиков. Желаю того же и в Италии!
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