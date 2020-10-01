«Ростов» объявил об уходе Шомуродова в «Дженоа»

«Ростов» и «Дженоа» достигли соглашения о трансфере нападающего Эльдора Шомуродова.

Игрок уже попрощался с болельщиками. Президент клуба подарил на прощание Шомуродову мяч, которым футболист забил дебютный гол в России.

«Я был счастлив в «Ростове». Клуб останется навсегда частью моей жизни. Я помню ваши эмоции после моих голов и никогда не забуду это», – обратился Шомуродов к болельщикам.