«Ростов» объявил об уходе Шомуродова в «Дженоа»

«Ростов» и «Дженоа» достигли соглашения о трансфере нападающего Эльдора Шомуродова.
Игрок уже попрощался с болельщиками. Президент клуба подарил на прощание Шомуродову мяч, которым футболист забил дебютный гол в России.
«Я был счастлив в «Ростове». Клуб останется навсегда частью моей жизни. Я помню ваши эмоции после моих голов и никогда не забуду это», – обратился Шомуродов к болельщикам.
- Форвард перейдет в «Дженоа» за 9 миллионов евро включая все бонусы. «Ростов» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.
- Контракт Шомуродова будет рассчитан на четыре года.
Источник: Официальный сайт «Ростова»