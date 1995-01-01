Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по его родителям
    Тест: угадай футболиста по его родителям
    2 Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    Тест: помните ли вы, на кого тратился богатый «Анжи»?
    3 Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?
    Тест: как хорошо вы знаете молодежку Германии?

    «Ростов» объявил об уходе Шомуродова в «Дженоа»

    «Ростов» и «Дженоа» достигли соглашения о трансфере нападающего Эльдора Шомуродова.

    Игрок уже попрощался с болельщиками. Президент клуба подарил на прощание Шомуродову мяч, которым футболист забил дебютный гол в России.

    «Я был счастлив в «Ростове». Клуб останется навсегда частью моей жизни. Я помню ваши эмоции после моих голов и никогда не забуду это», – обратился Шомуродов к болельщикам.

    • Форвард перейдет в «Дженоа» за 9 миллионов евро включая все бонусы. «Ростов» получит 15 процентов от последующей продажи игрока.
    • Контракт Шомуродова будет рассчитан на четыре года.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт «Ростова»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:53
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4810

      maior-60 12 минут назад

      Удачи! Думаю, что Дженоа - промежуточный вариант для Шомуродова.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16947

      bset 15 минут назад

      Скоро сборная Узбекистана будет раскатывать сборную паспортистов-домоседов как детей))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    79488
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru