«Милан» за 5 миллионов купил форварда «Бодо/Глимта» Хауге, забившего им гол в ЛЕ

Не самый плохой вариант. 20 лет. 3 + 2 за 3 матча в ЛЕ. А уж, что Бодо в этом сезоне творит в Норвегии - какая-то сказка. 17 побед и 2 ничьих в 19 матчах, разница мячей +47. Так что весьма перспективно.
«Милан» объявил о переходе нападающего «Бодо/Глимта» Йенса Петтера Хауге.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 5 миллионов евро.
Норвежец заключил с новым клубом контракт до июня 2025 года и выбрал себе 15-й игровой номер.
- Хауге забил «Милану» в матче квалификации Лиги Европы.
- В текущем розыгрыше чемпионата Норвегии футболист отличился 14 голами и десятью ассистами в 18 играх.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
Official Statement: Jens Petter Hauge https://t.co/gb3HSkfkXUComunicato Ufficiale: Jens Petter Hauge https://t.co/tmyKxGJuSM#ReadyToUnleash #SempreMilan pic.twitter.com/kOD4zL67wr— AC Milan (@acmilan) October 1, 2020