«Милан» за 5 миллионов купил форварда «Бодо/Глимта» Хауге, забившего им гол в ЛЕ

«Милан» объявил о переходе нападающего «Бодо/Глимта» Йенса Петтера Хауге.

По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 5 миллионов евро.

Норвежец заключил с новым клубом контракт до июня 2025 года и выбрал себе 15-й игровой номер.