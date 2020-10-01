«Милан» за 5 миллионов купил форварда «Бодо/Глимта» Хауге, забившего им гол в ЛЕ

«Милан» объявил о переходе нападающего «Бодо/Глимта» Йенса Петтера Хауге.
По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 5 миллионов евро.
Норвежец заключил с новым клубом контракт до июня 2025 года и выбрал себе 15-й игровой номер.
- Хауге забил «Милану» в матче квалификации Лиги Европы.
- В текущем розыгрыше чемпионата Норвегии футболист отличился 14 голами и десятью ассистами в 18 играх.
- Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.
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Источник: Официальный сайт «Милана»