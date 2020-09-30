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    «Милан» за 5 миллионов купил форварда «Бодо/Глимта» Хауге, забившего им гол в ЛЕ

    «Милан» объявил о переходе нападающего «Бодо/Глимта» Йенса Петтера Хауге.

    По данным Transfermarkt, сумма сделки составила 5 миллионов евро.

    Норвежец заключил с новым клубом контракт до июня 2025 года и выбрал себе 15-й игровой номер.

    • Хауге забил «Милану» в матче квалификации Лиги Европы.
    • В текущем розыгрыше чемпионата Норвегии футболист отличился 14 голами и десятью ассистами в 18 играх.
    • Его рыночная стоимость – 1 миллион евро.

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    Источник: Официальный сайт «Милана»

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    Сегодня, 12:54
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5282

      Viper for CSKA 58 минут назад

      Не самый плохой вариант. 20 лет. 3 + 2 за 3 матча в ЛЕ. А уж, что Бодо в этом сезоне творит в Норвегии - какая-то сказка. 17 побед и 2 ничьих в 19 матчах, разница мячей +47. Так что весьма перспективно.

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