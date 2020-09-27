Журналист Романо: «Защитник «Бенфики» Диаш перейдет в «Манчестер Сити». Отаменди – в сделке»

Трансфер центрального защитника «Бенфики» Рубена Диаша в «Манчестер Сити» согласован. В Лиссабон отправится футболист англичан Николас Отаменди.

«Диаш – в «Сити». В рамках сделки «Бенфика» уже заключила личный контракт с Отаменди. Диаш в ближайшие часы будет в Манчестере для медобследования.

Диаш подпишет контракт до 2025 года. «Сити» заплатит 55 миллионов евро», – написал Фабрицио Романо.