Журналист Романо: «Защитник «Бенфики» Диаш перейдет в «Манчестер Сити». Отаменди – в сделке»

Трансфер центрального защитника «Бенфики» Рубена Диаша в «Манчестер Сити» согласован. В Лиссабон отправится футболист англичан Николас Отаменди.
«Диаш – в «Сити». В рамках сделки «Бенфика» уже заключила личный контракт с Отаменди. Диаш в ближайшие часы будет в Манчестере для медобследования.
Диаш подпишет контракт до 2025 года. «Сити» заплатит 55 миллионов евро», – написал Фабрицио Романо.
- Диаш в прошлом сезоне отыграл в Примейре 33 матча, забив два мяча и сделав три ассиста.
- Рыночная стоимость португальца – 35 миллионов евро.
- «Бенфика» выступает в Лиге Европы.
Источник: твиттер Фабрицио Романо
Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.