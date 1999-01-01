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    Журналист Романо: «Защитник «Бенфики» Диаш перейдет в «Манчестер Сити». Отаменди – в сделке»

    Трансфер центрального защитника «Бенфики» Рубена Диаша в «Манчестер Сити» согласован. В Лиссабон отправится футболист англичан Николас Отаменди.

    «Диаш – в «Сити». В рамках сделки «Бенфика» уже заключила личный контракт с Отаменди. Диаш в ближайшие часы будет в Манчестере для медобследования.

    Диаш подпишет контракт до 2025 года. «Сити» заплатит 55 миллионов евро», – написал Фабрицио Романо.

    • Диаш в прошлом сезоне отыграл в Примейре 33 матча, забив два мяча и сделав три ассиста.
    • Рыночная стоимость португальца – 35 миллионов евро.
    • «Бенфика» выступает в Лиге Европы.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

    Журналист Sky Sport и The Guardian. Аудитория в твиттере - 1,4 млн человек.

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