Клопп, Флик и Нагельсман претендуют на лучшего тренера в Европе

Три немецких тренера попали в шорт-лист номинатов на приз лучшему тренеру года в Европе.
На награду претендуют главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсман, возглавляющий «РБ Лейпциг».
Победителя назовут 1 октября, когда состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.
- Клопп выиграл с «Ливерпулем» в прошлом сезоне чемпионат Англии.
- Флик вместе с «Баварией» взял Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.
- Нагельсман дошел с «РБ Лейпциг» до полуфинала Лиги чемпионов.
Источник: Официальный сайт УЕФА