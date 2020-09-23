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  • Клопп, Флик и Нагельсман претендуют на лучшего тренера в Европе

Клопп, Флик и Нагельсман претендуют на лучшего тренера в Европе

23 сентября 2020, 14:29
6

Три немецких тренера попали в шорт-лист номинатов на приз лучшему тренеру года в Европе.

На награду претендуют главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсман, возглавляющий «РБ Лейпциг».

Победителя назовут 1 октября, когда состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

  • Клопп выиграл с «Ливерпулем» в прошлом сезоне чемпионат Англии.
  • Флик вместе с «Баварией» взял Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.
  • Нагельсман дошел с «РБ Лейпциг» до полуфинала Лиги чемпионов.

Источник: Официальный сайт УЕФА
Ливерпуль Бавария РБ Лейпциг Клопп Юрген Нагельсман Юлиан Флик Ханс-Дитер
Комментарии (6)
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Skull_Boy
1600864162
Да тут вез вариантов это Флик
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Hektor 84
1600866107
А где Семак? С синитом занять четвертое место в группе не каждый сможет! И весь судейский корпус Рпл с самим Кашшаи раком поставить!
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neveldomha
1600869524
А как же Гасперини?Одно дело денежные мешки тренировать, а другое клуб из низов в полуфинал лиги чемпионов выводить.
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Бухбух
1600876384
Все трое - немцы.
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Cules2013
1600877263
Разумеется, Флик, но отдельного упоминания заслуживают Нагельсманн и Гасперини.
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zigbert
1600885932
Трофеев у Баварии больше, тем более победа в ЛЧ. Но конечно Нагельсманн и Гасперини создали интересные коллективы.
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