Клопп, Флик и Нагельсман претендуют на лучшего тренера в Европе

Три немецких тренера попали в шорт-лист номинатов на приз лучшему тренеру года в Европе.

На награду претендуют главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсман, возглавляющий «РБ Лейпциг».

Победителя назовут 1 октября, когда состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.