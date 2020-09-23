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    Клопп, Флик и Нагельсман претендуют на лучшего тренера в Европе

    Три немецких тренера попали в шорт-лист номинатов на приз лучшему тренеру года в Европе.

    На награду претендуют главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп, главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик и Юлиан Нагельсман, возглавляющий «РБ Лейпциг».

    Победителя назовут 1 октября, когда состоится жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов.

    • Клопп выиграл с «Ливерпулем» в прошлом сезоне чемпионат Англии.
    • Флик вместе с «Баварией» взял Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии.
    • Нагельсман дошел с «РБ Лейпциг» до полуфинала Лиги чемпионов.

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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    23.09.2020 14:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 23 сентября 2020, 21:32

      Трофеев у Баварии больше, тем более победа в ЛЧ. Но конечно Нагельсманн и Гасперини создали интересные коллективы.

      1
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 23 сентября 2020, 19:07

      Разумеется, Флик, но отдельного упоминания заслуживают Нагельсманн и Гасперини.

      1
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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 23 сентября 2020, 18:53

      Все трое - немцы.

      1
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 23 сентября 2020, 16:58

      А как же Гасперини?Одно дело денежные мешки тренировать, а другое клуб из низов в полуфинал лиги чемпионов выводить.

      2
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      Рейтинг: +15350

      Hektor 84 23 сентября 2020, 16:01

      А где Семак? С синитом занять четвертое место в группе не каждый сможет! И весь судейский корпус Рпл с самим Кашшаи раком поставить!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 23 сентября 2020, 15:29

      Да тут вез вариантов это Флик

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