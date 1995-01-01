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    «Химки» примут решение по назначению главного тренера в конце сентября

    Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что руководство «Химок» примет решение по кандидатуре главного тренера команды после матча с «Динамо», который состоится 28 сентября.

    «Мы приняли такую конфигурацию, пока командой будет руководить Ющенко. У нас есть пул тренеров, а пока посмотрим, как Ющенко подготовит команду, дальше будем принимать решение. Матч с «Динамо» пройдет, посмотрим, как отыграем его, после чего примем решение. У Ющенко есть кредит доверия», – сказал Терюшков.

    • 21 сентября главный тренер «Химок» Дмитрий Гунько прекратил работу в клубе. С ним расторгли контракт по согласию сторон.

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    Источник: ТАСС

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