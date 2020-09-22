«Химки» примут решение по назначению главного тренера в конце сентября

Министр спорта Московской области Роман Терюшков сообщил, что руководство «Химок» примет решение по кандидатуре главного тренера команды после матча с «Динамо», который состоится 28 сентября.

«Мы приняли такую конфигурацию, пока командой будет руководить Ющенко. У нас есть пул тренеров, а пока посмотрим, как Ющенко подготовит команду, дальше будем принимать решение. Матч с «Динамо» пройдет, посмотрим, как отыграем его, после чего примем решение. У Ющенко есть кредит доверия», – сказал Терюшков.