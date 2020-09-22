Лига чемпионов. «Краснодар» и ПАОК сыграют в плей-офф квалификации. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию

В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретятся «Краснодар» и греческий ПАОК. «Бомбардир» в 22:00 по Москве начнет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе в Краснодаре.

Ответный матч пройдет 30 сентября в Салониках.