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    Лига чемпионов. «Краснодар» и ПАОК сыграют в плей-офф квалификации. «Бомбардир» проведет текстовую трансляцию

    В первом матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов встретятся «Краснодар» и греческий ПАОК. «Бомбардир» в 22:00 по Москве начнет прямую текстовую трансляцию встречи на стадионе в Краснодаре.

    Ответный матч пройдет 30 сентября в Салониках.

    • В случае победы над ПАОКом по сумме двух встреч «Краснодар» выйдет в групповой этап Лиги чемпионов.
    • «Краснодар» и ПАОК дважды встречались на групповом этапе Лиги Европы сезона-2015/16. Российский клуб дома обыграл греков (2:1), на выезде команды сыграли вничью (0:0).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:53
    Комментарии7
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      Рейтинг: +1697

      Бомбардиръ 31 минуту назад

      Краснодар сейчас на кураже, он грекам наколотит кучу голов, как Химкам.

      0
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      Рейтинг: +8336

      paracetamol 1 час назад

      Вот и посмотрим, на что быки способны. Надеюсь, не Динамо...

      0
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      Рейтинг: +193

      Serg919 1 час назад

      Вперёд, быки!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +14158

      slavutiq70 1 час назад

      Парни кто не знает можно смотреть через Ace Stream ,,весьма не плохое качество при наличие неплохого интернета,,,

      2
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      Рейтинг: +12964

      vladimir-7 > slavutiq70 1 час назад

      А, что не по Матч-ТВ?

      1
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      Рейтинг: +14158

      slavutiq70 > vladimir-7 1 час назад

      А я даже не смотрел программу,,,просто привык уже по Ace Stream смотреть,все трансляции есть,,,

      2
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      Рейтинг: +12964

      vladimir-7 > slavutiq70 1 час назад

      По Матч-ТВ покажут в 22:00.

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