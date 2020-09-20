В Гане после падения автобуса в реку погибли восемь футболистов

Восемь футболистов молодежной лиги Ганы погибли после падения автобуса в реку. Водитель не справился с управлением, пишет Sports World Ghana.

Шесть человек погибли на месте, еще двое были доставлены в больницу, но медики их жизни не спасли. Четыре футболиста находятся в тяжелом состоянии. 24 пассажира получили травмы.