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    В Гане после падения автобуса в реку погибли восемь футболистов

    Восемь футболистов молодежной лиги Ганы погибли после падения автобуса в реку. Водитель не справился с управлением, пишет Sports World Ghana.

    Шесть человек погибли на месте, еще двое были доставлены в больницу, но медики их жизни не спасли. Четыре футболиста находятся в тяжелом состоянии. 24 пассажира получили травмы.

    • Команда ехала не на матч, а на регистрацию на турнир.
    • Соболезнования выразил президент Футбольной ассоциации Ганы Курт Окраку.
    • Гана – государство в Западной Африке с населением в 29,3 миллиона человек.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sports World Ghana

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