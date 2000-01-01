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    РПЛ. «Краснодар» забил семь голов «Химкам»; команда Гунько не побеждает в гостях в 21-м матче подряд

    «Краснодар» перед встречей Лиги чемпионов против ПАОКа разгромил в РПЛ «Химки». Впервые за 481 день в чемпионате России забил полузащитник Виктор Классон, у него дубль.

    «Химки» идут в зоне вылета. Они не побеждают в РПЛ в гостях на протяжении 21 матча подряд – с 2008 года.

    «Краснодар» за одну игру забил столько же мячей, сколько «Локомотив» за семь туров.

    Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

    Краснодар – Химки – 7:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Берг, 19; 2:0 – Классон, 23; 2:1 – Корян, 27; 2:2 – Корян, 42 (с пенальти); 3:2 – Классон, 45; 4:2 – Вилена, 52; 5:2 – Кабелла, 62; 6:2 – Уткин, 74; 7:2 – Сулейманов, 89.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес (Смольников, 69), Классон (Сулейманов, 76), Олссон, Кайо, Вилена (Сперцян, 76), Кабелла (Уткин, 69), Вандерсон, Берг. (Кутовой, 79).

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян (Кухарчук, 85), Трошечкин, Ломовицкий (Гапон, 77), Боженов, Полярус (Алиев, 58), Куат (Казанцев, 85), Дядюн (Сигневич, 46).

    Предупреждения: нет – Тихий, 18.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 21:56
    Комментарии28
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      Рейтинг: +1252

      Retiremen_VMF 1 минуту назад

      Химки разве не команда премьер лиги или как там она сейчас? Какие вопросы к Краснодару, что побереги на пауков, растоптали бы греков так. Команда вышла на матч и показала красивый и результативный футбол. Играли не издеваясь, а до конца. Да так красиво играть позволил соперник, согласен. Но красиво играть то соперник не научит. В общем всех болельщиков с выходом на поле основного состава, красивой игрой и победой.

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      Рейтинг: +337

      Вальдемар IV 31 минуту назад

      чето мало радости, за покорителей Родины больше радовалось, опять чемпионскую медаль надевали, все-таки надо увеличивать другим командам количество глоров

      -1
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      Рейтинг: +8123

      Persona_non_Grata 38 минут назад

      Прям хоккей какой то )))

      1
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      Рейтинг: +3389

      AtticusFinch 48 минут назад

      А ещё некоторые умники хотели расширить Премьер-Лигу до 20 команд! Что делают Химки и Ротор в Высшем дивизионе вообще непонятно!

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      Рейтинг: +350

      Enter2006 > AtticusFinch 36 минут назад

      А что ты реально не понимаешь? Что деньги правят миром? Ну возможно. Мне тоже непонятно, куда смотрит правительство РФ, что команда РФ по сути не команда РФ, куда влили бабла, разносит другую куда не влили. Самое страшное даже не в этом, а в том, что нашей молодежи в таком раскладе пипец. Легче купить - чем вырастить. Позор.

      0
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      Рейтинг: +1886

      Кузьмич на трибуне 51 минуту назад

      Быки сегодня играли хорошо, но !!!! Против команды Химки. ПАОК -это будет команда на два уровня выше. Ну что ж. Будем болеть за наших. Удачи ребята во вторник.

      4
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      Рейтинг: +949

      Январь 59 57 минут назад

      Смотрел игру быков так, будто я тренер ПАОК. И после первого тайма хотел сказать:"Не верю". Во втором тайме трудно давать оценку. Быки играли со столбиками. Никто им в ЛЧ не позволит так играть. Победили молодцы. Всех болельщиков Краснодара с победой. Новый рекорд команды семь забитых голов. Порадовался за Уткина и Шапи.

      2
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      Рейтинг: +11044

      KLIM777 1 час назад

      вот это был матч! Удачи в матче в Паоком

      2
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      Рейтинг: +1583

      ААМ 1 час назад

      Так бы в Европе, а если, как Динамо, то молодцы против овец.

      0
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      Рейтинг: +525

      MEHROJ ЗЕНИТ 1 час назад

      Давайте теперь так с паоком

      6
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      Рейтинг: +10841

      derrik2000 1 час назад

      Ну, что?
      Победили легко и непринуждённо по принципу "вы забьёте сколько сможете, а мы - сколько захотим".
      Вот многое у "Химок" есть: и ИГРА, и ЖЕЛАНИЕ ИГРАТЬ, и задор молодой, и по-хорошему спортивная наглость...
      Что же ещё им не хватает?
      А не хватает ВОЛИ, МУЖСКОГО ХАРАКТЕРА, СПОРТИВНОЙ ЗЛОСТИ И СТРОЖАЙШЕЙ ИГРОВОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.
      То есть, всего того, чего команда лишилась после того, как власти Московской области приняли решение об увольнении Юрана и назначении Гунько.
      В общем, отлились кошке мышкины слёзки.
      Отдельно о VAR.
      Мне лично такой футбол, с тягучими многочисленными перерывами для его просмотра, не нужен.
      Крики с трибуны и, заставляющие пугаться жён и других близких, вопли у телевизора "СУДЬЯ-**ДАРАС" - тоже неотъемлемая часть футбольного действа, а с приходом VAR, получается, что этого удовольствия нас всех потихоньку лишат... )))

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      Рейтинг: +11044

      KLIM777 > derrik2000 59 минут назад

      не нравится? Не смотри. Все очень просто.

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