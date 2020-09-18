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  • РПЛ. «Краснодар» забил семь голов «Химкам»; команда Гунько не побеждает в гостях в 21-м матче подряд

РПЛ. «Краснодар» забил семь голов «Химкам»; команда Гунько не побеждает в гостях в 21-м матче подряд

18 сентября 2020, 21:56
34

«Краснодар» перед встречей Лиги чемпионов против ПАОКа разгромил в РПЛ «Химки». Впервые за 481 день в чемпионате России забил полузащитник Виктор Классон, у него дубль.

«Химки» идут в зоне вылета. Они не побеждают в РПЛ в гостях на протяжении 21 матча подряд – с 2008 года.

«Краснодар» за одну игру забил столько же мячей, сколько «Локомотив» за семь туров.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Краснодар – Химки – 7:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Берг, 19; 2:0 – Классон, 23; 2:1 – Корян, 27; 2:2 – Корян, 42 (с пенальти); 3:2 – Классон, 45; 4:2 – Вилена, 52; 5:2 – Кабелла, 62; 6:2 – Уткин, 74; 7:2 – Сулейманов, 89.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес (Смольников, 69), Классон (Сулейманов, 76), Олссон, Кайо, Вилена (Сперцян, 76), Кабелла (Уткин, 69), Вандерсон, Берг. (Кутовой, 79).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян (Кухарчук, 85), Трошечкин, Ломовицкий (Гапон, 77), Боженов, Полярус (Алиев, 58), Куат (Казанцев, 85), Дядюн (Сигневич, 46).

Предупреждения: нет – Тихий, 18.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Химки Гунько Дмитрий
Комментарии (34)
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sochi-2013
1600455827
22 посмотрим- это снова Краснодар или сегодня СЕЛЬПО с "химиками" играло. Пока с победой!
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JTherry
1600456184
счет на табло - 7:2, неплохо быки размялись перед ПАОКом... а Химкам элементарно не хватает игроков уровня РПЛ хотя бы... даже после кубкового матча с зенитом, приходится признать, что не хватает класса команде... не представляю, что их может спасти и сохранить статус в РПЛ...
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MEHROJ ЗЕНИТ
1600456354
Давайте теперь так с паоком
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Кузьмич на трибуне
1600457375
Быки сегодня играли хорошо, но !!!! Против команды Химки. ПАОК -это будет команда на два уровня выше. Ну что ж. Будем болеть за наших. Удачи ребята во вторник.
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ArReal
1600457534
А ещё некоторые умники хотели расширить Премьер-Лигу до 20 команд! Что делают Химки и Ротор в Высшем дивизионе вообще непонятно!
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JTherry
1600460888
сегодня и в чемпионате Германии Бавария сделала котлету по-газпромовски из Шальке 8:0)) везде голевые фейерверки!
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paracetamol
1600465483
Быки в ударе! Но ПАОК не Химки!
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Рубинище
1600468514
Краснодар с победой. могли и больше забить, прям наша бавария. Понятно, что греки не Химки, но стало по спокойнее за результат. Приятно смотреть от начала и до конца. не то что некр-забьют два и встали пешком. Удачи в ЛЧ
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житель СПб
1600480720
Поздравления Краснодару! Похоже, он восстанавливается. Так держать - и в еврокубках тоже!
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Просто-333
1600485341
Краснодар- с победой! Приятный счёт!
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