РПЛ. «Краснодар» забил семь голов «Химкам»; команда Гунько не побеждает в гостях в 21-м матче подряд

«Краснодар» перед встречей Лиги чемпионов против ПАОКа разгромил в РПЛ «Химки». Впервые за 481 день в чемпионате России забил полузащитник Виктор Классон, у него дубль.

«Химки» идут в зоне вылета. Они не побеждают в РПЛ в гостях на протяжении 21 матча подряд – с 2008 года.

«Краснодар» за одну игру забил столько же мячей, сколько «Локомотив» за семь туров.

Чемпионат России. РПЛ. 8-й тур

Краснодар – Химки – 7:2 (3:2) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Берг, 19; 2:0 – Классон, 23; 2:1 – Корян, 27; 2:2 – Корян, 42 (с пенальти); 3:2 – Классон, 45; 4:2 – Вилена, 52; 5:2 – Кабелла, 62; 6:2 – Уткин, 74; 7:2 – Сулейманов, 89.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес (Смольников, 69), Классон (Сулейманов, 76), Олссон, Кайо, Вилена (Сперцян, 76), Кабелла (Уткин, 69), Вандерсон, Берг. (Кутовой, 79).

«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян (Кухарчук, 85), Трошечкин, Ломовицкий (Гапон, 77), Боженов, Полярус (Алиев, 58), Куат (Казанцев, 85), Дядюн (Сигневич, 46).

Предупреждения: нет – Тихий, 18.

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