Классон, Кабелла и Берг – в старте «Краснодара» на матч с «Химками»; у гостей выйдут Ломовицкий, Куат и Дядюн

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Химок» на очный матч восьмого тура РПЛ.
«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.
«Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Куат, Дядюн.
- Матч пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
- Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
- «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Химки» – 15-е.
- «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Источник: Официальный сайт РПЛ