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    Классон, Кабелла и Берг – в старте «Краснодара» на матч с «Химками»; у гостей выйдут Ломовицкий, Куат и Дядюн

    Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Химок» на очный матч восьмого тура РПЛ.

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Классон, Олссон, Кайо, Вильена, Кабелла, Вандерсон, Берг.

    «Химки»: Лантратов, Идову, Тихий, Данилкин, Корян, Трошечкин, Ломовицкий, Боженов, Полярус, Куат, Дядюн.

    • Матч пройдет в Краснодаре на одноименном стадионе.
    • Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.
    • «Краснодар» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, а «Химки» – 15-е.
    • «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Сегодня, 18:54
    Комментарии3
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      Рейтинг: +4634

      Рубинище 20 минут назад

      посмотрим на готовность Краснодара к еврокубкам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -140

      Волька 24 минуты назад

      Скорее" бычки"

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8287

      paracetamol 43 минуты назад

      Быки, дави химикалии!

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