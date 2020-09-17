Франк де Бур может возглавить сборную Нидерландов

Королевский футбольный союз Нидерландов ищет нового тренера на замену ушедшему в «Барселону» Рональду Куману.
Новым претендентом на пост стал Франк де Бур, пишет De Telegraaf.
Переговоры с 50-летним специалистом планируется начать в ближайшее время, поскольку приоритетная задача – найти тренера до октябрьского перерыва на матчи сборных.
- Последним клубом де Бура была «Атланта Юнайтед».
- Также он возглавлял «Аякс», «Интер» и «Кристал Пэлас».
- С 2008 по 2010 год входил в тренерский штаб сборной Нидерландов.
Источник: De Telegraaf
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