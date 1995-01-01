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    Франк де Бур может возглавить сборную Нидерландов

    Королевский футбольный союз Нидерландов ищет нового тренера на замену ушедшему в «Барселону» Рональду Куману.

    Новым претендентом на пост стал Франк де Бур, пишет De Telegraaf.

    Переговоры с 50-летним специалистом планируется начать в ближайшее время, поскольку приоритетная задача – найти тренера до октябрьского перерыва на матчи сборных.

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    Источник: De Telegraaf

    Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Нидерландов с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

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