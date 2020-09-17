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Франк де Бур может возглавить сборную Нидерландов

17 сентября 2020, 08:55
2

Королевский футбольный союз Нидерландов ищет нового тренера на замену ушедшему в «Барселону» Рональду Куману.

Новым претендентом на пост стал Франк де Бур, пишет De Telegraaf.

Переговоры с 50-летним специалистом планируется начать в ближайшее время, поскольку приоритетная задача – найти тренера до октябрьского перерыва на матчи сборных.

Источник: De Telegraaf

Крупнейшая ежедневная общенациональная газета Нидерландов с тиражом 750 тысяч экземпляров. Основана в 1893 году. Продается в большинстве стран мира.

Голландия. Эредивизие Нидерланды де Бур Франк
Комментарии (2)
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ItalianFootball
1600333025
Сомнительно.
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Hektor 84
1600344235
Было бы хорошо! Хороший тренер, зря пошел в Интер, вернее не вовремя. Лишь подпортил репутацию. Хотя при не кудышном составе Интера умудрились Ювентус обыграть. А так Аякс хорошо тренировал.
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