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    Газизов: «У «Спартака» нет претензий к Карасеву. Просто попросили РФС разъяснить решения судьи»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение клуба обратиться в РФС по поводу работы арбитра Сергея Карасева в матче седьмого тура РПЛ против ЦСКА.

    «Мы просто попросили РФС разъяснить [решения судьи], это ни в коем случае не претензия. Это обычная практика, ничего страшного. Претензий к работе Сергея Карасева нет. Мы имеем право на то, чтобы нам разъясняли решения судей, мы им воспользовались», – сказал Газизов.

    • «Спартак» проиграл ЦСКА со счетом 1:3.
    • После первого тура владелец «Спартака» Леонид Федун угрожал снять команду с чемпионата из-за судейства.

    Хачатурянц: «Карасев отработал дерби безупречно, но «Спартак» просит разъяснить ряд моментов»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 19:41
    Комментарии13
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      Рейтинг: +41629

      portero 11 минут назад

      Уже радует такой подход.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +592

      Бестолковый 55 минут назад

      Что уж так скромно? Давайте уж сразу всех на полиграф. На самом деле, уже любое заявление Спартак по вопросам судейства вызывает рвотный рефлекс. Им самим то не надоело?

      1
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      ...
      Рейтинг: +8057

      Persona_non_Grata > Бестолковый 44 минуты назад

      У нас рвотный рефлекс от такого судейства и вашей предвзятости (((

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2364

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Всего лишь разъяснить? Сниматься с чемпионата федуниха не собирается?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -128

      Волька 1 час назад

      Карася на кукан!

      0
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      Рейтинг: +311

      rammax fcsm 1 час назад

      а у меня есть претензии - пенальти на Айртоне и две игры рукой...

      5
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      Рейтинг: +8057

      Persona_non_Grata > rammax fcsm 45 минут назад

      И прямая красная на второй минуте .

      4
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      Рейтинг: +311

      rammax fcsm > Persona_non_Grata 13 минут назад

      а... да, совершенно верно.. и это!! там 100% красная....

      0
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      Рейтинг: +41629

      portero > Persona_non_Grata 8 минут назад

      Не такие красные не дают , там игрок справа был, это и раньше нераз случалось. Хотя понятно что игрок в стороне, но ...

      0
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      Рейтинг: +41629

      portero > rammax fcsm 4 минуты назад

      На Айртоне конечно весьма похоже на пенку, но уж больно красиво падал... вопрос к ВАР , Карасёв же не смотрел повтор....

      0
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      Рейтинг: +8057

      Persona_non_Grata 1 час назад

      А что тут разъяснять и так уже ВСЁ понятно с этим судейством - верчу куда хочу ((( И в какую сторону направлена " хотелка " тоже понятно ((( Из четырех " спорных " моментов все против Спартака , хотя , какие они спорные - куча примеров , где судьи приняли диаметрально противоположные решения в абсолютно аналогичных ситуациях и они признаны верными (((

      4
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    • ...
      Рейтинг: +3202

      Cleaner 1 час назад

      Спартак опять чем то недоволен. Как проиграют, так заговор ищут...

      0
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      Рейтинг: -128

      Волька > Cleaner 1 час назад

      ******* слова не давали

      2
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