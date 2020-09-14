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  • Газизов: «У «Спартака» нет претензий к Карасеву. Просто попросили РФС разъяснить решения судьи»

Газизов: «У «Спартака» нет претензий к Карасеву. Просто попросили РФС разъяснить решения судьи»

14 сентября 2020, 19:41
29

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение клуба обратиться в РФС по поводу работы арбитра Сергея Карасева в матче седьмого тура РПЛ против ЦСКА.

«Мы просто попросили РФС разъяснить [решения судьи], это ни в коем случае не претензия. Это обычная практика, ничего страшного. Претензий к работе Сергея Карасева нет. Мы имеем право на то, чтобы нам разъясняли решения судей, мы им воспользовались», – сказал Газизов.

  • «Спартак» проиграл ЦСКА со счетом 1:3.
  • После первого тура владелец «Спартака» Леонид Федун угрожал снять команду с чемпионата из-за судейства.

Хачатурянц: «Карасев отработал дерби безупречно, но «Спартак» просит разъяснить ряд моментов»

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Газизов Шамиль Карасев Сергей
Комментарии (29)
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rammax fcsm
1600103810
а у меня есть претензии - пенальти на Айртоне и две игры рукой...
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Волька
1600103981
Карася на кукан!
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Ганнибал Лектор
1600104274
Всего лишь разъяснить? Сниматься с чемпионата федуниха не собирается?
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Бестолковый
1600105683
Что уж так скромно? Давайте уж сразу всех на полиграф. На самом деле, уже любое заявление Спартак по вопросам судейства вызывает рвотный рефлекс. Им самим то не надоело?
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portero
1600108319
Уже радует такой подход.
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Владислав Vlad
1600109817
Почему нет в правилах, что главный судья, при проверке пенальти, обязан сам смотреть и сам принимать решения??? А так - любой поставленный пеналь либо не поставленный можно свалить на ВАР, а те типа - Ну, не заметили, бывает....
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NewLife
1600113790
За разъяснениями в википедию, а от РФС надо требовать, чтобы они обеспечили качественное судейство. Если они считают неудаление игрока, прервавшего выход один на один, с поля и не назначение явного пенальти, безупречным судейством, то они сами небезупречны, если не сказать коррумпированы и ангажированы. Сколько еще можно всерьез относиться к пурге, которую несут хачатурянц и кашшаи.
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vladimir-7
1600149346
Так и спросите у первоисточника, а зачем у РФС?
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NewLife
1600163948
Если у Газизова нет претензий к карасю, то у болельщиков могуи появиться претензии к Газизову.
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zigbert
1600178294
Эти правила постоянно меняются и РФС обязана была довести их до клубов.
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