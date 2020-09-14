Газизов: «У «Спартака» нет претензий к Карасеву. Просто попросили РФС разъяснить решения судьи»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал решение клуба обратиться в РФС по поводу работы арбитра Сергея Карасева в матче седьмого тура РПЛ против ЦСКА.

«Мы просто попросили РФС разъяснить [решения судьи], это ни в коем случае не претензия. Это обычная практика, ничего страшного. Претензий к работе Сергея Карасева нет. Мы имеем право на то, чтобы нам разъясняли решения судей, мы им воспользовались», – сказал Газизов.

«Спартак» проиграл ЦСКА со счетом 1:3.

После первого тура владелец «Спартака» Леонид Федун угрожал снять команду с чемпионата из-за судейства.

Хачатурянц: «Карасев отработал дерби безупречно, но «Спартак» просит разъяснить ряд моментов»