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«Динамо» хочет подать жалобу на судейство Лапочкина

13 сентября 2020, 23:08
11

«Динамо» намерено оспорить решения главного арбитра матча с «Рубином» Сергея Лапочкина.

По информации «Спорт-Экспресса», москвичи хотят обратиться в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу рефери.

По мнению «Динамо», пенальти в пользу «Рубина» было назначено неверно, так как полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия начал падать еще до контакта с защитником Иваном Ордецом.

Также динамовцы планируют попросить КДК РФС аннулировать удаление Николая Комличенко и оспорить первую желтую карточку Сергею Паршивлюку.

Москвичи считают, что во всех спорных эпизодах решения Лапочкиным выносилось в пользу «Рубина».

  • Казанцв выиграли со счетом 1:0.
  • «Рубин» занимает пятое место,» Динамо» идет шестым.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Рубин
Комментарии (11)
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garikovodov
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DOCTOR PENALTY
1600031956
Не надо бить Лапочкина по лапам, лучше пожмите их. Но этого всё-равно будет маловато... ну, вы меня поняли.)
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paracetamol
1600036219
Щас всякое позорное проигравшее фуфло будет жалобы подавать.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1600064117
После матча Лапочкин с Лёней сосались под трибунами.
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Mr Green
1600067470
интересно по какой причине? вы Паршивлюку объясните, что не надо двумя ногами прыгать сзади на боковой линии, да ещё при этом и в мяч не сыграть. А по первому эпизоду, так там вообще можно было сразу красную показывать, видно же было, что этот черт специально Хвичу в голову плечом принял, от такого удара можно сотряс на раз получить
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paracetamol
1600068597
Количество жалобщиков растет, а качество игры падает! Почему так?
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житель СПб
1600082587
Про остальное не скажу, а Комличенко - тут чуть ли не к уголовной ответственности привлекать. По сути, умышленная попытка нанести тяжкий вред здоровью человека. Надо было прямую красную давать.
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American-Patriot
1600084101
Будь я на месте судьи - прямая красная 100%. Хвича - красава, насиловал весь правый фланг "Динамо".
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FanatSerj
1600087534
Логично, а толку, очки уже никто не вернёт, если красные отменят как это уже было, то и то за счастье будет. Увы ВАР мало что поменял, как была предвзятость в судействе так она и остается причем каждый тур без этого ещё не обошелся.
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