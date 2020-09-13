«Динамо» хочет подать жалобу на судейство Лапочкина

«Динамо» намерено оспорить решения главного арбитра матча с «Рубином» Сергея Лапочкина.
По информации «Спорт-Экспресса», москвичи хотят обратиться в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу рефери.
По мнению «Динамо», пенальти в пользу «Рубина» было назначено неверно, так как полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия начал падать еще до контакта с защитником Иваном Ордецом.
Также динамовцы планируют попросить КДК РФС аннулировать удаление Николая Комличенко и оспорить первую желтую карточку Сергею Паршивлюку.
Москвичи считают, что во всех спорных эпизодах решения Лапочкиным выносилось в пользу «Рубина».
- Казанцв выиграли со счетом 1:0.
- «Рубин» занимает пятое место,» Динамо» идет шестым.
Источник: «Спорт-Экспресс»