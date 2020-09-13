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    «Динамо» хочет подать жалобу на судейство Лапочкина

    «Динамо» намерено оспорить решения главного арбитра матча с «Рубином» Сергея Лапочкина.

    По информации «Спорт-Экспресса», москвичи хотят обратиться в экспертно-судейскую комиссию с просьбой оценить работу рефери.

    По мнению «Динамо», пенальти в пользу «Рубина» было назначено неверно, так как полузащитник казанцев Хвича Кварацхелия начал падать еще до контакта с защитником Иваном Ордецом.

    Также динамовцы планируют попросить КДК РФС аннулировать удаление Николая Комличенко и оспорить первую желтую карточку Сергею Паршивлюку.

    Москвичи считают, что во всех спорных эпизодах решения Лапочкиным выносилось в пользу «Рубина».

    • Казанцв выиграли со счетом 1:0.
    • «Рубин» занимает пятое место,» Динамо» идет шестым.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.09.2020 23:08
    Комментарии3
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      Рейтинг: +8330

      alarm 33 минуты назад

      рылы к этому времени уже полиграф на колёсиках привезли бы ко входу в судейскую комиссию)

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      Рейтинг: +348

      Фанат Рубина 1 час назад

      ой млять нытики. Играть научитесь а не грубить на поле.. как быдло играли вот и жк получали

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