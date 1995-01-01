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    Тикнизян, Влашич, Чалов – в старте у ЦСКА; «Спартак» впервые включил в заявку Кокорина

    Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура между ЦСКА и «Спартаком».

    ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич, Чалов.

    Запасные: Тороп, Васин, Эджуке, Котин, Сигурдссон, Зайнутдинов, Гайч, Бистрович, Бийол, Шкурин.

    «Спартак»: Максименко, Зобнин, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

    Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Кокорин, Соболев.

    Матч пройдет на «ВЭБ Арене». «Бомбардир» проведет прямую трансляцию матча, которая начнется в 19:00 по Москве

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный сайт РПЛ

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +178

      Футурист 10 минут назад

      Сколько можно, опять марадишвили тикнизян. Бистрович куда лучше смотриться, чем марадишвили.

      0
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      Рейтинг: +3994

      Томик 14 минут назад

      Сколько можно уже?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3994

      Томик 15 минут назад

      Ну какой ***** Бакаев????

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