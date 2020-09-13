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  • Тикнизян, Влашич, Чалов – в старте у ЦСКА; «Спартак» впервые включил в заявку Кокорина

Тикнизян, Влашич, Чалов – в старте у ЦСКА; «Спартак» впервые включил в заявку Кокорина

13 сентября 2020, 17:55
24

Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура между ЦСКА и «Спартаком».

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич, Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Эджуке, Котин, Сигурдссон, Зайнутдинов, Гайч, Бистрович, Бийол, Шкурин.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Кокорин, Соболев.

Матч пройдет на «ВЭБ Арене». «Бомбардир» проведет прямую трансляцию матча, которая начнется в 19:00 по Москве

Источник: Официальный сайт РПЛ
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА
Комментарии (24)
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САНЁК17
1600011945
анунахуянепокажутпоматчтв?
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Skull_Boy
1600013044
Карпов, ну Спартак можно поздравить с победой
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Синитсосит
1600015524
пендаль карсь мог бы и поставить, хотя момент спорный
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kan85
1600015822
Шикарный первый тайм!
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житель СПб
1600015958
Что творят команды! Особенно Спартак - хотя ему везет меньше. Молодцы! Хватит ли их на 2й тайм?!
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NewLife
1600016365
Спартак злоупотребляет игрой в одно касание, из-за этого много обрезов и опасных рикошетов. Маслов - утюг, нет резкости и скорости. Неужели, он сейчас лучший, кого можно выпустить. Печально.
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Сильвербой
1600017029
Где этот пи..дор Газизов??? Сколько можно смотреть на этих ****..щных защитников Спартака???
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vsespartak01
1600019967
цска с победой!вот армейцы вы на гончаренко грешили!давайте меняться вашего на нашего!тьфу!иди те на ваше законное седьмое-восьмое место с тедескай!
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GoLenaStop
1600020118
Грустно, Спартак, ты же лидер в битве против трубадуров!!! ЦСКА - пасиба за пабеду, как всей Армии и деду! С ув.
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Chehofff
1600023743
Традиционная шахматная комбинация: Е5-Е5! =)
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