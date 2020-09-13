Тикнизян, Влашич, Чалов – в старте у ЦСКА; «Спартак» впервые включил в заявку Кокорина

Стали известны стартовые составы на матч 7-го тура между ЦСКА и «Спартаком».

ЦСКА: Акинфеев, Карпов, Фернандес, Магнуссон, Щенников, Тикнизян, Марадишвили, Обляков, Кучаев, Влашич, Чалов.

Запасные: Тороп, Васин, Эджуке, Котин, Сигурдссон, Зайнутдинов, Гайч, Бистрович, Бийол, Шкурин.

«Спартак»: Максименко, Зобнин, Джикия, Маслов, Жиго, Айртон, Бакаев, Умяров, Крал, Понсе, Ларссон.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Урунов, Кокорин, Соболев.

Матч пройдет на «ВЭБ Арене». «Бомбардир» проведет прямую трансляцию матча, которая начнется в 19:00 по Москве