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    Пьянич и Тодибо приступили к тренировкам с «Барселоной». У обоих был коронавирус

    «Барселона» сообщила, что сегодня защитник Жан-Клер Тодибо и хавбек Миралем Пьянич начали тренироваться с командой.

    У обоих футболистов был коронавирус. Они выздоровели и получили разрешение от медицинской службы заниматься на клубной базе.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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