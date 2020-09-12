Пьянич и Тодибо приступили к тренировкам с «Барселоной». У обоих был коронавирус

«Барселона» сообщила, что сегодня защитник Жан-Клер Тодибо и хавбек Миралем Пьянич начали тренироваться с командой.
У обоих футболистов был коронавирус. Они выздоровели и получили разрешение от медицинской службы заниматься на клубной базе.
- Пьянич перешел в «Барсу» из «Ювентуса».
- Тодибо вернулся из аренды в «Шальке».
- 27 сентября каталонцы проведут первый официальный матч сезона против «Вильярреала».
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Источник: Официальный твиттер «Барселоны»