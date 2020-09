Пьянич и Тодибо приступили к тренировкам с «Барселоной». У обоих был коронавирус

«Барселона» сообщила, что сегодня защитник Жан-Клер Тодибо и хавбек Миралем Пьянич начали тренироваться с командой.

У обоих футболистов был коронавирус. Они выздоровели и получили разрешение от медицинской службы заниматься на клубной базе.

LATEST NEWS @Miralem_Pjanic and @jctodibo receive the medical green light after recovering from Covid-19, and have trained at the Ciutat Esportiva. pic.twitter.com/2UcrtXEs1t