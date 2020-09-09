Нурмагомедов: «Черчесов в беседах со мной не тянул по истории футбола. Он сказал: «Слышь, Хабиб, я кроме Черчесова никого не знаю»

Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов раскрыл уровень футбольно-исторических познаний главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По мнению спортсмена, тренер в этом аспекте не силен.

«Да, Черчесов – крутой тренер, но по истории [футбола] он со мной че-то не тянул. Я ему говорю: «Кто выиграл «Золотой мяч» в 1995, 1996, 1997, 1998, 2001 годах?». Он устал от моих вопросов и говорит: «Слышь, Хабиб, я кроме Черчесова никого не знаю. Больше меня не спрашивай про футбол. Замучил меня».

Мирослав Ромащенко, помощник, чуть более осведомлен, чем Станислав Саламович. Не говорите это Саламовичу», – сказал Нурмагомедов.

Черчесов тренирует сборную с 2016 года.

В качестве игрока он четыре раза брал чемпионат страны со «Спартаком».

Как тренер Черчесов брал чемпионат Польши с «Легией».