Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    Тест: угадай игрока «Ростова» по факту
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    3 Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?
    Тест: знаете ли вы стоимость игроков РФПЛ?

    Нурмагомедов: «Черчесов в беседах со мной не тянул по истории футбола. Он сказал: «Слышь, Хабиб, я кроме Черчесова никого не знаю»

    Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов раскрыл уровень футбольно-исторических познаний главного тренера сборной России Станислава Черчесова. По мнению спортсмена, тренер в этом аспекте не силен.

    «Да, Черчесов – крутой тренер, но по истории [футбола] он со мной че-то не тянул. Я ему говорю: «Кто выиграл «Золотой мяч» в 1995, 1996, 1997, 1998, 2001 годах?». Он устал от моих вопросов и говорит: «Слышь, Хабиб, я кроме Черчесова никого не знаю. Больше меня не спрашивай про футбол. Замучил меня».

    Мирослав Ромащенко, помощник, чуть более осведомлен, чем Станислав Саламович. Не говорите это Саламовичу», – сказал Нурмагомедов.

    • Черчесов тренирует сборную с 2016 года.
    • В качестве игрока он четыре раза брал чемпионат страны со «Спартаком».
    • Как тренер Черчесов брал чемпионат Польши с «Легией».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: твиттер «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:36
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +432

      Rabinovi_ch 15 минут назад

      Он с историком или тренером встречался?
      Поспрашивать его по истории боев, тоже нихера знать не будет.

      -1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98851
    #2
    zigbert
    78986
    #3
    Рубик Докоян
    77180
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    66037
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru