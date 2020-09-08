Кокорин – о приговоре актеру Ефремову: «Надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь»

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поддержал актера Михаила Ефремова. Суд приговорил артиста к восьми годам тюрьмы за ДТП в нетрезвом виде, повлекшее за собой смерть человека.
«В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжeлый путь», – сказал Кокорин «Звезде».
- Ефремов болеет за «Спартак».
- Сам Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
- «Спартак» лидирует в РПЛ.
Источник: «Звезда»