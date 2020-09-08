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  • Кокорин – о приговоре актеру Ефремову: «Надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь»

Кокорин – о приговоре актеру Ефремову: «Надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь»

8 сентября 2020, 19:56
33

Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поддержал актера Михаила Ефремова. Суд приговорил артиста к восьми годам тюрьмы за ДТП в нетрезвом виде, повлекшее за собой смерть человека.

«В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжeлый путь», – сказал Кокорин «Звезде».

  • Ефремов болеет за «Спартак».
  • Сам Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
  • «Спартак» лидирует в РПЛ.

Источник: «Звезда»
Россия. Премьер-лига Спартак Кокорин Александр
Комментарии (33)
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JI e x a
1599586443
Вопрос первый: за что он поддерживает Ефремова? И второй вопрос: про какую чистую совесть может идти речь, если он убил человека?
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Алехсбургер.
1599586949
Тут ,вроде,всё не так.. Одно -кого-то стулом переехать. Другое,как изделие из овощей, куда-то ехать.. В итоге получается форшмак. И он му.ак,и ты м.дак.. И мешанина эта сводит скулы. Что лучше? Быть с верёвкою на стуле. Или со стулом,но в руке.
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шеффилд таун
1599588543
ДА ***** ОН, К ПЕТУХАМ НА КИЧЮ, В НОВОЧЕРКАССК!!!! СМОТРЕТЬ НАДО КУДА ЕДЕШ, ЧМО ГАЛИМОЕ!!!! **** ХОТЯ БЫ 10-КУ ДАЛИ. И Э ТА ГНИДА ПИТЕРСКАЯ ВЯКАЕТ!!!
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Маккаби
1599590928
Да, мужик, похоже, в нокауте, поплыл. Не держит удар. Тяжело ему будет. От тюрьмы и от сумы не зарекайся.... сил ему.
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kazak161
1599592229
Сейчас бухать в ресторанах да и в общественных местах опасно, не знаешь чем вечер закончится, а за руль садится в машину в угаре я вообще молчу, жизнь может перевернутся в мгновение даже не за рулем!
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kazak161
1599598215
Город, телевидение и интернет убивает морально людей, у меня знакомый кавказец уехал из Ростова за город,продал трехкомнатную квартиру и купил в Азовском районе частный дом, он мне сказал какой же я глупый был что не сделал этого раньше, теперь я слышу пение птиц,свежий воздух,радость цветов запах сирени и душевный покой! Мы убиваем себя в этой городской мясорубке!
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Viper for CSKA
1599610715
Убийце - слова поддержки. Круто. Ладно бы, там было убийство при самообороне или по неосторожности. Нет, этот, с позволения сказать, гражданин нажрался как свинья (никаких намёков на Спартак) и сел за руль, даже не разу не подумав о последствиях. Хотя чего можно ожидать от человека, который снимается во всякой мерзости, типо "На Париж". Только новых гнусных поступков.
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Вальдемар IV
1599613928
клюев, ефремов, секта в трауре
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talgatnurzhanov2006
1599628272
от сумы до тюрьмы не зарекайся.
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Ганнибал Лектор
1599630021
Ефремов уничтожил свою репутацию не только беспробудным пьянством и убийством, но и совершенно безобразным поведением, увиливанием от ответственности. Ему уже ничего не поможет, даже амнистия. Это не человек. Надеюсь, другие сделают правильные выводы и жертв на дорогах будет меньше
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