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    Кокорин – о приговоре актеру Ефремову: «Надо просто с чистой совестью пройти этот тяжелый путь»

    Нападающий «Спартака» Александр Кокорин поддержал актера Михаила Ефремова. Суд приговорил артиста к восьми годам тюрьмы за ДТП в нетрезвом виде, повлекшее за собой смерть человека.

    «В любом случае мои слова поддержки Михаилу Ефремову. Я где-то уже говорил, что надо просто с чистой совестью пройти этот тяжeлый путь», – сказал Кокорин «Звезде».

    • Ефремов болеет за «Спартак».
    • Сам Кокорин провел в тюрьме 11 месяцев за участие в избиении двух человек в Москве осенью 2018 года.
    • «Спартак» лидирует в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Звезда»

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    Сегодня, 19:56
    Комментарии15
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      Рейтинг: +21581

      пьяныйхоровод 11 минут назад

      А фанатьё мясное то протестует против приговора Ефремову . Тряпочки с перечёркнутой цифрой "8" вывешивают у себя на трибуне .

      0
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      Рейтинг: +1706

      kazak161 12 минут назад

      Сейчас бухать в ресторанах да и в общественных местах опасно, не знаешь чем вечер закончится, а за руль садится в машину в угаре я вообще молчу, жизнь может перевернутся в мгновение даже не за рулем!

      1
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      Рейтинг: +43

      Маккаби 34 минуты назад

      Да, мужик, похоже, в нокауте, поплыл. Не держит удар. Тяжело ему будет. От тюрьмы и от сумы не зарекайся.... сил ему.

      -1
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      Рейтинг: +8472

      ilichkadr > Маккаби 25 минут назад

      А с чего ему держать удар? Когда тебе за 40, то ты должен отдавать себе отчёт сколько ты вливаешь в себя пойла. Миша об этом даже думать не пытался. Всё было по х.., Будет время подумать.

      2
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      Рейтинг: +43

      Маккаби > ilichkadr 18 минут назад

      Не дай Боже быть в его шкуре.... представить страшно. Держать удар- значит признать ВИНУ и не юлить. И в куда более мелких вещах это трудно. Ну мне... например.

      0
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      Рейтинг: +8472

      ilichkadr > Маккаби 1 минуту назад

      Признать вину значит быть мужиком. Миша не мужик и никогда ним не был. Признал бы вину, раскаялся, принес извинения, дал денег потерпевшим и могло бы гораздо всё иначе.Но Миша не мужик, длверился мошеннику- адвокату, который развёл на деньги. Теперь все в шоколаде, а Миша встретит пенсию на нарах.

      0
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      Рейтинг: +8

      georgij.rozhnecow 1 час назад

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      Рейтинг: +200

      шеффилд таун 1 час назад

      ДА ***** ОН, К ПЕТУХАМ НА КИЧЮ, В НОВОЧЕРКАССК!!!! СМОТРЕТЬ НАДО КУДА ЕДЕШ, ЧМО ГАЛИМОЕ!!!! **** ХОТЯ БЫ 10-КУ ДАЛИ. И Э ТА ГНИДА ПИТЕРСКАЯ ВЯКАЕТ!!!

      1
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      Рейтинг: +8472

      ilichkadr > шеффилд таун 32 минуты назад

      Тебя видимо электровозом пришибло, раз путаешь Валуйки с Питером?

      2
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      Рейтинг: +1237

      Алехсбургер. 1 час назад

      Тут ,вроде,всё не так..
      Одно -кого-то стулом переехать.
      Другое,как изделие из овощей, куда-то ехать..
      В итоге получается форшмак.
      И он му.ак,и ты м.дак..

      И мешанина эта сводит скулы.
      Что лучше?
      Быть с верёвкою на стуле.
      Или со стулом,но в руке.

      4
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      Рейтинг: +588

      АКМ-74У > Алехсбургер. 1 час назад

      Недавно Ефремов пел "А я сяду На 10 лет...". Ошибся немного.

      3
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      Рейтинг: +946

      GreyDM 1 час назад

      Если по УДО не отпустят, то до свободы не дотянет, на людей с зависимостями стрессы очень негативно влияют...+ возраст и здоровье...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +494

      JI e x a 1 час назад

      Вопрос первый: за что он поддерживает Ефремова? И второй вопрос: про какую чистую совесть может идти речь, если он убил человека?

      8
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    • ...
      Рейтинг: +8155

      alarm 2 часа назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      все уголовники в итоге причастны к спартаку! кокорин, ефремов, мохнатый гулиев, даже старостин! и прочие косорылые мудаки! позор спартаку, стыдно за спартак! гы-гы

      -6
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      Рейтинг: +2394

      vsespartak01 > alarm 43 минуты назад

      падаль!за старостина тебе любой порвет твое поганое мурло!сядь и засохни гадина!

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