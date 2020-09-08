Газизов: «Атаманенко уже доказал свою значимость делами. Пусть дальше доказывает»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал возвращение Александра Атаманенко на должность коммерческого директора московского клуба.
«Атаманенко – очень сильный специалист. Мы его приветствуем. Он уже работал в «Спартаке», доказал свою значимость делами. Пусть дальше доказывает, у него большой фронт работы», — сказал Газизов.
- Атаманенко уже занимал этот пост в «Спартаке» с 2014 до 2019 год, а до этого в течение 6 лет был генеральным директором «Донбасс-Арены» — домашнего стадиона донецкого «Шахтера».
Источник: «Чемпионат»