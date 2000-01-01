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    Газизов: «Атаманенко уже доказал свою значимость делами. Пусть дальше доказывает»

    Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал возвращение Александра Атаманенко на должность коммерческого директора московского клуба.

    «Атаманенко – очень сильный специалист. Мы его приветствуем. Он уже работал в «Спартаке», доказал свою значимость делами. Пусть дальше доказывает, у него большой фронт работы», — сказал Газизов.

    • Атаманенко уже занимал этот пост в «Спартаке» с 2014 до 2019 год, а до этого в течение 6 лет был генеральным директором «Донбасс-Арены» — домашнего стадиона донецкого «Шахтера».

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10504

      derrik2000 2 часа назад

      "Атаманенко – очень сильный специалист. Мы его приветствуем. Он уже работал в «Спартаке», доказал свою значимость делами. "

      Раз он такой отличный специалист, то какая падла его уволила в своё время???

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      Рейтинг: +8468

      ilichkadr > derrik2000 2 часа назад

      Федун и уволил, секрета нет. Газизов ляпнул для красного словца.

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      Рейтинг: +10504

      derrik2000 > ilichkadr 1 час назад

      Не. Федун не мог уволить: он - ХОЗЯИН, а не генеральный директор.
      Я то имею в виду, какая падла в лице генерального директора уволила?
      Ведь, именно этот нехороший человек нашептал что-то Федуну, чтобы тот внимательнейшим образом отнёсся к якобы (?) недоработкам спортивного директора, принял решение и довёл его до сведения генерального директора, чтобы последний ОФИЦИАЛЬНО оформил расторжение трудового договора с Атаманенко.

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      Рейтинг: +8468

      ilichkadr > derrik2000 8 минут назад

      Надо было место для Цорна освободить. Именно Цорн и выгнал Атаманенко, который прилично почудил. Введенные им правила прохода для каких-то специально аккредитованных лиц, которых никто никогда не видел проходящими, парковки дя ВИП на прохожей части стадиона и т.д. К футболу Шурик никакого отношения не имел. Его стезя билетный бизнес, продажи абонементов, лож, сдача стадиона в аренду, ТВ права, реклама и т.д. и т.п.

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